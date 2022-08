Kvarner 2010 lovi Premijer ligu: Jurković okupio pobjednički tim

Nekad Nikola Plećaš, Aramis Naglić, Rudolf Jugo, Milan Miličević, Milan Grabovac... U novije doba Kus, Mance, Baždarić, Štimac, Štemberger... A danas: ispočetka. Ekipirao se i u život kreće novi, bolji, optimističniji i pozitivne energije prepuni riječki košarkaški klub - Kvarner 2010!

U prostorijama Riječkog sportskog saveza predsjednik Robert Jurković predstavio je novog trenera i dio jakog Upravnog odbora. Ciljevi: za sezonu-dvije biti u Premijer ligi, u trećem desetljeću drugog milenija vratiti ponosnu i blistavu tradiciju riječke košarke vraćanjem basketa u fokus navijača i svih Riječana.

POGLEDAJTE VIDEO: Liburnia kup, Željko Obradović

Bobo Jurković je, kao i obično, oko sebe okupio jaki, pobjednički tim. Novi trener je Branimir Pavić, glavni tajnik je predsjednik Košarkaškog saveza Grada Rijeke, Sanjin Kurević, a duboko u novoj priči i uspješni opatijsko-riječki poduzetnik Stjepan Dunatov, kao predstavnik malih sponzora u Upravnom odboru.

Zajedno s vodećim klupskim imenima pred kamere su sjeli pročelnik Odjela za sport i tehničku kulturu Grada Rijeke Zdravko Ivanković i glavni tajnik te prvi operativac Riječkog sportskog saveza, Slaviša Bradić.

- Ja sam u Upravnom odboru Kvarnera da bih dokazao koliko Grad brine i koliko treba brinuti o košarci, ali sam tu i emotivno osobno. Gledam to kao novi početak Kvarnera, ali pritom smatram da je to dio šireg procesa: Grad i privredni subjekti Grada uzimaju svoje mjesto u u financiranju sporta. Nadam se da će ovo biti uspješan pilot-projekt kojim ćemo se rukovoditi u Gradu za osiguranje dovoljnog financiranja sporta. Jer bez privatnog novca, privatne inicijative i privatnih interesa, za naš vrhunski sport nikako neće biti dobro. Ne samo da želim nego: znam da će ovo uspjeti. Jer znam koliko se energije ulaže u ovaj projekt i silno se radujem kako početku sezone tako i onome što slijedi - rekao je Ivanković.

Predsjednik Jurković, s onim njegovim 'ludim' žarom u očima i s mali milijun super-uspješnih projekata iza sebe:

- Pripremama počinju 22. kolovoza, a sezona 7. listopada. Mi trenutno imamo samo jednog igrača na ugovoru, a 90 posto ekipe od prošle sezone želi ostati iako nemaju ugovor. U takvoj smo situaciji. Imamo pozitivnu energiju, ali morate znati i pozadinu. Situacija nije bajna, ali zato smo se svi našli da tu situaciju izvučemo i da u sljedećem razdoblju, od maksimalno dvije godine, a ako se ukaže prilika: već naredne sezone, uđemo u HT Premijer ligu. Nije lako, ali dat ćemo sve od sebe da vrlo brzo saniramo dugove i da, prvi put u 26 godina otkad sam ja u Kvarneru, krenemo u sezonu bez ijedne lipe duga! - najavio je Jurković.

A novi, 43-godišnji coach Branimir Pavić, od početaka u Kastvu pa preko Pule i Dubrave te poslije rada u Španjolskoj, Gruziji i na Kosovu, nakon sedam godina vratio se u svoj rodni grad.

- Iznimno mi je drago što sam trener Kvarnera i što me Jurković odabrao, kako kaže, kao prvi pick jer je ipak kroz cijeli život bio trener, tako da me zapravo struka odabrala za ovaj projekt. Trebamo biti ponizni i ići korak po korak te u dogledno vrijeme napraviti ono što je i Jurković već govorio, a to je razvijati domaće igrače i napraviti jedan rezultatski iskorak, odnosno ući u Premijer ligu. Hoće li to biti za godinu ili dvije, vidjet ćemo, ali bitno je ići korak po korak te dignuti riječku košarku ondje gdje je bila i gdje i zaslužuje biti - govorio je Pavić.

- Normalno da vjerujem da ćemo biti uspješni, ali s moje trenerske strane, realan sam i shvaćam da treba vremena da to sve dođe na svoje. Pritisak? Svaki sportaš voli neku vrstu pritiska, ako ga nema onda znači da smo zadovoljni s onime gdje jesmo. Neće mi to biti problem - rekao je novi trener.

Igrački kadar? Otišli su Gvido Guštin u Dubrovnik, Vigo Bart u Škrljevo i Nikola Jadrijev. Jasmin Perković okončao je karijeru. Jurković je pojasnio kako se pregovora s četvoricom novih igrača, dok bi sedmorica-osmorica iz prošle sezone ostali u klubu i tvorili jezgru od 90% ekipe.

- Htjeli smo da Bart ostane, ali bivša je Uprava napravila njegov izlazni transfer, a mi se ne osvrćemo na ono što je bilo i što ne možemo promijeniti. Osim njega, nažalost, odlazi i mladi i perspektivni Volčanšek, koji je upisao fakultet u Zagrebu. Ali mi imamo naš plan i program, filozofija za budućnost nam je da imamo što više igrača iz Rijeke i okolice. I dalje želimo proizvoditi igrače, ali i da oni ostanu ovdje – rekao je predsjednik kluba Robert Jurković.

Jako bitnu stvar istaknuo je Bradić, od starta u ovoj novoj priči zvanoj Kvarner 2010.

- Sljedeće godine slavimo 100 godina od prve košarkaške utakmice u Rijeci tj. uopće u Hrvatskoj (a i na prostorima bivše države), imali smo puno teških trenutaka, ali: krenula je suradnja među klubovima iz Rijeke i okolice s Kvarnerom kao prirodnim vrhom te piramide i sad je sve sjelo na svoje mjesto, organizacijski i stručno u riječkoj košarci.

Stjepan Dunatov je s Jurkovićem i ostalim 'Marinovim prijateljima' u Opatiji napravio fenomenalni Liburnia kup. Predsjednik je provjerenog suradnika doveo, najjednostavnije i 'najsirovije' rečeno: zbog 'love'.

- Moj posao je uvjeriti moje kolege i partnere da odvoje dio novca iz svojih tvrtki za ovaj klub. Ako napravimo dobar posao na početku, poslije će biti lako uvjeriti naše sponzore da budemo još jači. Bez novaca znamo da klub ne možemo gurati - objasnio je poduzetnik Dunatov pa dodao:

- Najprije ide inventura, da mi vidimo kakva je ta priča s prihodima i rashodima. Želimo i hoćemo postati prepoznatljiv proizvod. Bobo i ja napravili smo Liburnia kup koji je npr. prošle godine imao veliki, europski odjek i sad je lakše nastaviti tradiciju. To nam je cilj i s Kvarnerom. Jednostavno rečeno: koliko novca zaradimo i donesemo u klub, toliko ćemo biti jaki!

Sanjin Kurević je predsjednik Košarkaškog saveza Grada Rijeke, a bit će glavni operativac Uprave i - svojevrsna 'desna ruka' predsjednika Jurkovića.

- Dolazim iz privatnog biznisa, ali u košarci sam jako dugi niz godina. Operativno sam se uključio u KK Kastav pa nastavio kroz KK Ri Basket da bi se početkom godine uključio u rad gradskog Košarkaškog saveza. Hvala ljudima koji su u Kvarneru bili prije nas, radili su u jako nezahvalnim vremenima. Pritom ne mislim da su ovo neka zahvalna vremena, ali... Imamo ideje, imamo perspektive i mislimo da to možemo dignuti na jednu višu razinu - rekao je Kurević.

Čekamo Kvarner zbog kojeg se plaća ulaznica i ono, već zaboravljeno, košarkaško grotlo na Trsatu!

Najčitaniji članci