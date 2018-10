Kvartovski Athletic Bilbao: Iz svoje škole imaju deset igrača

Gužva kao da igra Barcelona. Svaki djelić ograde iskorišten, stotine ljudi natiskanih jedni uz druge. Među njima i bivši igrač Real Madrida Igor Jovičević, bivši trener Hajduka Marko Lozo...

A na terenu - trećeligaški nogomet!

- Dobro došli u pravi kvartovski klub - dočekao nas je Danijel Lovrić (38), trener “čuda s Jaruna”, ispred prostorija kluba.

Prostorije su male, no dovoljno veliko mjesto zauzimaju u hrvatskoj povijesti. U toj maloj baraki 17. lipnja 1989. osnovan je HDZ. Skupština je trebala biti održana u hotelu Panorama, no zbog zabrane je održana u barakama NK Jaruna.

- To je sve što nas povezuje s HDZ-om. Nemamo nikakve financijske koristi, jednom godišnje se prisjete osnivanja i to je to. Nemamo nikakve poveznice s HDZ-om - odmah u startu objašnjava Lovrić.

U vrijeme u kojem novac određuje ambicije, a igrači mijenjaju klubove kao čarape, u prvoj momčadi Jaruna igra deset igrača koji su u tom klubu napravili prve korake. Tu su od malena, tu su naučili 'hodati', tu su i danas. Probajte zamisliti bilo koji klub u kojem u prvoj momčadi igraju dečki koji su tu od rođenja. Barcelona je jednom, 2012. zaigrala u sastavu s 10 domaćih igrača i bila je svjetski hit.

- Igrači osjećaju kvart, kvart osjeća njih. Zato i imamo 500 ljudi na utakmicama. Bilo je trenutaka kada dečki nisu imali ni lipe. Izmišljao sam motive, znao sam lagati samo da iz njih izvučem angažman. Trenirali su iz gušta. I tad je Pavičić dobio ponudu Kustošije, Hercigonja Sesveta... I nisu htjeli ići. Ostali su. To nas je i dovelo do treće lige, ta ljubav prema klubu koje nema nigdje.Taj osjećaj pripadnost ljudi kvartu i klubu - kaže Lovrić, te nastavlja.

- Sve je pokrenuo Nenad Potočki, Marko Lozo je podigao na višu razinu, a ja na još višu. U početku su igrači mrmljali, nije im bilo svejedno zašto sad odjednom treniramo jače nego ikada. Mislili su da ih maltretiram. Ali kad smo počeli riješavati utakmice u zadnjih 20 minuta, povjerovali su mi.

Da, ako niste znali, Jarun je danas treća liga. Eh, da, osim igrača, u Jarunu su ponikli i predsjednik Grgur Jolić, trener Nenad Potočki, voditelj škole Tomo Vrdoljak.

Svi, ali baš svi, u klubu su od malih nogu. I legenda kluba Mato Bekavac, koji nije propustio utakmicu Jaruna 20 godina. I, da, Marko Lozo je iz Jaruna otišao na klupu Hajduka.

- Već kad izađemo na teren, osjećamo ponos jer je cijeli kvart na utakmici. Neki dan sam izlazio iz zgrade i zaustavi me čovjek kojeg ne poznajem i pita: ‘Kad igrate?’. Eto, to mi vrijedi više nego bilo kakav novac. Ambicije? Da pitate predsjednika Grgu, reći će vam: Prva liga! Ali, moramo biti realni. Da igramo drugu ligu morali bismo igrati na drugom stadionu, a tada se gubi kvartovska priča. Rudeš je bio kvartovski klub, pa se sad to izgubilo jer igraju u Kranjčevićevoj - kaže Lovrić.

Rasprodali godišnje karte

Prvo kolo Jarun je igrao kao domaćin u Kustošiji. Samo prvo kolo.

- Iako smo pobijedili bili smo nekako tužni, Ne mogu vam opisati taj osjećaj praznine jer nismo na svom terenu. Publika nagurana uz ogradu, pjesma... Ma to su čari kvartovskog kluba.

Cijelu priču, kako je spomenuo Lovrić, pokrenuo je Nenad Potočki 2013., kad je juniorima dao priliku i shvatio da se nitko neće više boriti za Jarun od - Jarunčana. Danas su ti dečki nositelji igre.

- Baš smo pustili u prodaju i godišnje ulaznice. Onako, iz probe, 100 komada, i odmah smo sve rasprodali. Baš smo pogodili s tim.

Lovrić je otkrio i taktiku kojom je “kupio” momčad.

- Ja sam sa svim tim igračima igrao i nije lako najednom nametnuti autoritet kao trener. Dok sam bio na akademiji čuo sam kako pristupiti momčadi, neke male tajne... I čim sam preuzeo Jarun, sjetio sam se toga. Kad ste nov i mlad trener, uzmete tri-četiri starija igrača, odvedete ih na večeru i oni vam drže svlačionicu. Koga preferiram od trenera? Zorana Zekića. Baš bih volio pogledati njegove treninge. Eto, to bih baš volio.

Bližila se ponoć, šest sati je prošlo od utakmice protiv Dubrave, a igrači i navijači još su sjedili uz teren. Fešta se bez obzira na ishod.

- Samo jednu želju imam, moj živote ludi, da mi Jarun prvak bude... - ori se obrada Zlatka Pejakovića.

I vjerujte, nije to pjesnička sloboda. Danas je Jarun u istoj ligi u kojoj i bivši prvak Zagreb.

- Baš gledam tablicu i još ne vjerujem da smo u istoj ligi Jarun i Zagreb. Nekad su Jarun uzimali za protivnika u prijateljskim utakmicama da nas napune. A danas...

Danas je potpuno druga priča. Jer kad jednom zakoračite uz teren NK Jaruna, kad osjetite to kvartovsko srce, postat ćete dio obitelji. Uostalom, dođite 27. 10. u 15 sati na Jarun pa ćete vidjeti. Protivnik je - Zagreb.