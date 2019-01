Kvitova lako s Collins, Osaka do finala u tri seta s Pliškovom

Češka tenisačica Petra Kvitova i Japanka Naomi Osaka borit će se u subotu za naslov pobjednice Australian Opena, prvog Grand Slam turnira u 2019. godini, a slavljenica će uz trofej biti i novi 'broj 1' na WTA ljestvici.

Dvostruka wimbledonska pobjednica Petra Kvitova do svog je trećeg finala na Grand Slam turnirima stigla pobijedivši nepostavljenu Amerikanku Danielle Collins sa 7-6 (2), 6-0, dok je aktualna osvajačica US Opena Naomi Osaka spriječila prvo češko finale u povijesti Grand Slam turnira svladavši Karolinu Pliškovu sa 6-2, 4-6, 6-4.

Dvoboj je počeo Kvitove i Collins počeo je u uvjetima velike vrućine, a kod rezultata 4-4 organizatori su odlučili zatvoriti krov nad Rod Laver Arenom, jer je faktor ekstremne vrućine dosegnuo vrijednost zbog koje su na ostalim terenima mečevi prekinuti. Kvitova je u prvom setu nadoknadila 'break' zaostatka te nakon odlično odigranog 'tie-breaka' ostavila Collins bez gema do kraja meča. Bila je to 11. uzastopna pobjeda za 28-godišnju Čehinju koja je uoči dolaska na Australian Open osvojila turnir u Sydneyju.

- Ovo mi znači sve. Za ovo sam naporno radila, kako bih opet igrala u finalima najvećih turnira. Konačno mi je to uspjelo i zato ću uživati u finalu i bez obzira što se tamo dogodilo sam već sada jako, jako vesela - izjavila je Kvitova nakon pobjede kojom je stigla do svog prvog finala na Grand Slam turnirima nakon što je 2014. godine po drugi put osvojila naslov u Wimbledonu u kojem je prvi put slavila 2011. godine.

Nema sumnje da će se Čehinja dobro osjećati u finalu, jer ima odličan učinak u dvobojima za naslove na WTA i Grand Slam turnirima. U 33 dosadašnja finala Kvitova je čak 26 puta izlazila kao pobjednica.

No, i s druge će strane imati tenisačicu koja se zna nositi s pritiskom u velikim mečevima, 21-godišnjom Japankom Naomi Osakom, koja je prije četiri mjeseca u New Yorku osvojila svoj prvi Grand Slam naslov pobijedivši u finalu Serenu Williams. Čehinja Karolina Pliškova je Serenu pobijedila da bi došla do polufinala u Melbourneu, preokrenuvši zaostatak 1-5 u odlučujućem setu te usput spasivši i četiri meč-lopte.

Pliškova je bila na rubu preokreta i u dvoboju s Osakom, u kojem je Japanka osvojila prvi set i 'breakom' otvorila drugi. Čehinja je odmah uzvratila, potom napravila 'break' za osvajanje drugog seta i zaprijetila Osakinom servisu u trećem gemu odlučujuće dionice. Japanka je spasila tri 'break-lopte' i već u sljedećem gemu slomila servis Čehinje bez izgubljenog poena. Tu je prednost uspjela zadržati i meč završiti asom za plasman u svoje drugo finale na Grand Slam turnirima.

- Znala sam da će protiv Karoline biti težak meč i rekla sam si da u trećem setu moram zadržati koncentraciju - rekla je 21-godišnja Japanka koja može postati prva tenisačica nakon 2015. i Serene Williams koja će trijumfirati na dva Grand Slam turnira zaredom.

Subotnji finalni dvoboj bit će prvi u kojem će se Kvitova i Osaka naći jedna nasuprot drugoj, a ulog nije mogao biti veći. Osim naslova pobjednice Australian Opena, osvajačica srebrnog trofeja će od ponedjeljka biti i prva na pojedinačnoj WTA ljestvici, dok će poražena zauzeti drugo mjesto. Finalni dvoboj tenisačica će započeti u 9.30 sati po srednjoeuropskom vremenu.