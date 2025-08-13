Obavijesti

KVIZ Niko Kranjčar slavi 41. rođendan. Da vas vidimo koliko znate o njegovoj karijeri...

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Goran Stanzl

Bivši hrvatski reprezentativac karijeru je završio 2018. godine pa se posvetio trenerskom poslu. Koliko znate o jednom od svojevremeno najomiljenijih hrvatskih nogometaša? Iskušajte svoje znanje u kvizu

Bivši hrvatski nogometaš Niko Kranjčar danas slavi 41. rođendan. Svojevremeno je bio ponajbolji hrvatski nogometaš, obožavali su ga navijači zbog driblinga i genijalnih poteza, a nažalost, njegova karijera nikada nije doživjela puni potencijal zbog čestih ozljeda.

Bivši hrvatski reprezentativac karijeru je završio 2018. godine pa se posvetio trenerskom poslu. Koliko znate o jednom od svojevremeno najomiljenijih hrvatskih nogometaša? Iskušajte svoje znanje u kvizu!

