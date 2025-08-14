Obavijesti

Sport

Komentari 36
ZA PRAVE ZNALCE

KVIZ Pratite Hajdukove susrete u Europi? Odgovorite na ovih 7 pitanja i provjerite znanje

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
KVIZ Pratite Hajdukove susrete u Europi? Odgovorite na ovih 7 pitanja i provjerite znanje
Split: Druga utakmica drugog kola kvalifikacija za ulazak u UEFA Konferencijsku ligu, HNK Hajduk Split - FC Zira | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Hajduk je u bogatoj povijesti čak tri puta igrao četvrtfinale Lige prvaka (Kupa prvaka), a jednom se plasirao i u polufinale Europske lige (Kup Uefa)

Hajduk danas od 20.45 igra uzvratnu utakmicu 3. pretkola Konferencijske lige protiv Dinama Cityja. Kod kuće su “bili” osigurali minimalnu prednost od jednog gola pobjedom 2-1, a u susret u Tirani ulaze kao veliki favoriti za prolazak u play-off. Ako to ostvare, Hajduk će imati povijesnu priliku u dvomeču osigurati Europu. Hrvatska, naime, nikada nije imala tri predstavnika u europskim natjecanjima.

Ipak, ako nas je povijest nečemu naučila, onda je to da se s Hajdukom nikada ne treba žuriti sa zaključcima. U dugoj i bogatoj povijesti Hajduk je ostvarivao velike uspjehe, ali i doživljavao teške blamaže. Ako ste vjerni pratitelj njihovih europskih nastupa, svoje znanje možete provjeriti u kvizu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 36
UŽIVO HNL transferi: Bivši hajdukovac otišao u Karlovac. Osijek je doveo Albanca...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Bivši hajdukovac otišao u Karlovac. Osijek je doveo Albanca...

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
UŽIVO Strani transferi: Stuttgart ne želi prodati napadača rivalu, navijači tjeraju Srbina iz Juvea
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Stuttgart ne želi prodati napadača rivalu, navijači tjeraju Srbina iz Juvea

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Slavni nogometaš izgradio je luksuzni raj u Posedarju sa suprugom. Ali ljubav je pukla...
BIVŠI SUPRUŽNICI

FOTO Slavni nogometaš izgradio je luksuzni raj u Posedarju sa suprugom. Ali ljubav je pukla...

Nekoć su bili jedan od najpoznatijih parova u Njemačkoj – on, svjetski poznat nogometaš, ona, uspješna voditeljica, model i influencerica. Mats Hummels i Cathy Fischer činili su se kao par iz bajke, no iza blještavila crvenih tepiha i naslovnica časopisa skrivala se priča o borbi s mentalnim zdravljem, emocionalnoj distanci i naposljetku, o razlazu čija se hladnoća osjetila i godinama kasnije, kada je njihov sin o očevoj mirovini saznao iz novina.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025