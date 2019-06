Kyrgios 'opleo' po sucima pa slavio: Smiješna ti je šilterica

Ekipa, idemo, svaki pazite na svoju liniju, sve će biti dobro, govorio je Nick Kyrgios na trećoj break loptici u prvom setu meča protiv Španjolca Carballesa Baene. Na kraju je Kyrgios pobijedio sa 7-6 (4), 6-3, ali u prvom setu nije uspio iskoristiti nijednu od četiri break prilike u prvom kolu Queensa.

No, ovaj je put s pravom bio ljut na suce. Španjolac je pri rezultatu 4-4 kod 40-15 za Kyrgiosa na svom servisu promašio prvi servis, zatim i drugi. Vidjeli su to svi osim linijskog suca, a Nick je odigrao traljavi retern i naprosto poludio jer nije dosuđen aut. Bila je to njegova druga break lopta koju nije iskoristio, a Carballes Baena je potom osvojio svoj servis.

- Hej, pa bio je aut! Što vi radite, zar se netko j**eno šali sa mnom? Glavni suče, a što ti radiš? - propitkivao je australski tenisač dok mu je sudac dodjeljivao opomenu, a to je bilo samo ulje na vatru - Zašto uopće nosiš tu smiješnu šiltericu kad nije sunčano? - ispalio je Kyrgios.

Nick Kyrgios to the umpire at Queen's:



"That was out. You have one job."



"Also your hat is ridiculous, it's not even sunny. Why are you wearing it?"



😬