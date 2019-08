Kyrgios u elementu: Psovao je i pljuvao prema sucu, razbijao...

Ne prođe ni jedan meč, a da Nick Kyrgios ne bude priča dana. Ni ne sjećamo se kada smo zadnji put pričali isključivo o njegovim teniskim sposobnostima, koje su zaista na visokoj razini, a da u to nije uključeno neko divljanje na terenu. On očito bez toga ne može.

Australac je odigrao sjajan turnir u Washingtonu prije tri tjedna gdje je i stigao do titule, a onda se vratio starim navikama i divljanju na terenu. Kyrgios je ispao od Kačanova ( 6-7, 7-6, 6-2) u drugom kolu Cincinnatija, a ovaj put je bio posebno raspoložen sa ispadima.

Bio je nezadovoljan nekim sudačkim odlukama tijekom meča, a na kraju je to sve kulminiralo. Poslije posljednjeg poena šiknuo je reket na pod, a onda i opsovao suca i pljunuo prema njemu. Zbog nekih njegovih odluka odbio se i rukovati s njim, a lako bi ga mogla dočekati i kazna poslije meča zbog vrijeđanja suca.

Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati OVDJE.

Da je puno ozbiljniji, pa on bi bez problema bio na vrhu, komentari su koje često čujemo u vezi njega. Nekima je zabavan i fora, a nekima je sramota za tenis. Kako god bilo, bez njega bi nam sigurno bilo jako dosadno.

No to da se mora malo upristojiti, to je sigurno. Njegovo ponašanje nekada se zna pretvoriti u festival vulgarizma i ne biranja oružja kako naštetit protivniku i sucu, a ponekad se zna samo pokupiti i napustiti teren. U posljednje vrijeme malo se smirio, no njegov temperament i karakter su došli opet do izražaja u Cincinnatiju gdje se nije uspio kontrolirati i napao je suca poslije meča.