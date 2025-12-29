L'Equipe proglasio Pogačara za najboljeg sportaša 2025. godine

U izboru francuskog L'Equipea, popularno znanog kao najbolji među najboljima, za sportaše godine u 2025. su izabrani slovenski biciklist Tadej Pogačar i kanadska plivačica Summer McIntosh.

U oba slučaja u pitanju je premijerno slavlje u ovom izboru, a Pogačar je u tijesnoj borbi nadjačao švedskog skakača s motkom Armanda Duplantisa. Pogačar je skupio 821 bod, a Duplantis 799. Obojica su bila debelo ispred konkurencije pa je tako trećeplasirani španjolski tenisač Carlos Alcaraz skupio 252 boda.

U konkurenciji sportašica dogodila se nešto izvjesnija borba i Kanađanka McIntosh je slavila sa 628 skupljenih bodova. Iza nje su se smjestile dvije američke atletičarke, Sydney McLaughlin-Levrone je skupila 516, a treća Melissa Jeffesron-Wooden 425 bodova.

U 2025. godini Pogačar je osvojio Tour de France, što mu je bila ukupno četvrta pobjeda u karijeri na najprestižnijoj svjetskoj utrci. Osim toga 27-godišnji Pogačar je dominaciju potvrdio slavljima na utrkama oko Flandrije i Lombardije te na utrci Liege-Bastogne-Liege.

Kanadska plivačica McIntosh je briljirala na Svjetskom prvenstvu ove godine gdje je osvojila četiri zlatne medalje. Mlada 19-godišnja Kanađanka slavila je na 400 slobodno, 200 leptir te 200 i 400 metara mješovito.