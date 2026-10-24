LA Lakersi savladali Clipperse, Dončić imao 11 izgubljenih lopti

Los Angeles Lakersi slavili su u gradskom derbiju nad LA Clippersima i tako došli do druge pobjede ove sezone. Najefikasniji igrač Lakersa bio je Austin Reaves s 28 poena, 2 skoka i 9 asistencija, dok je Luka Dončić postigao 23 poena uz 6 skokova i 7 asistencija. Slovenac je pritom imao čak 11 izgubljenih lopti.

Foto: Kiyoshi Mio

Dončić je iz igre šutirao 8/21, uključujući 2/8 za tri poena, a s linije slobodnih bacanja pogodio je 5 od 7 pokušaja. Među najistaknutijim igračima pobjedničke momčadi bio je Walker Kessler s 22 poena, osam skokova i šest izgubljenih lopti. Kod Clippersa je najefikasniji bio s 26 poena, šest asistencija. Imao je devet izgubljenih lopti dok je Brook Lopez dodao 22 poena.

Iako su Clippersi bolje ušli u susret i dobili prvu četvrtinu 31-27, Lakersi su se vratili u drugoj četvrtini, a na poluvremenu je semafor u dvorani pokazivao 64-64. Treća četvrtina bila je odlučujuća, Dončić i suigrači zabili su 39 poena primili 26 i u posljednjih 12 minuta ušli s prednošću 103-90. U završnici su Clippersi smanjili zaostatak, ali nisu došli do preokreta.