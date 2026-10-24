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NBA VEČER

LA Lakersi savladali Clipperse, Dončić imao 11 izgubljenih lopti

Piše Issa Kralj,
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LA Lakersi savladali Clipperse, Dončić imao 11 izgubljenih lopti
Foto: Kiyoshi Mio
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Lakersi su u gradskom derbiju srušili Clipperse i upisali drugu pobjedu sezone! Reaves briljirao, Dončić s 11 izgubljenih lopti

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Los Angeles Lakersi slavili su u gradskom derbiju nad LA Clippersima i tako došli do druge pobjede ove sezone. Najefikasniji igrač Lakersa bio je Austin Reaves s 28 poena, 2 skoka i 9 asistencija, dok je Luka Dončić postigao 23 poena uz 6 skokova i 7 asistencija. Slovenac je pritom imao čak 11 izgubljenih lopti. 

NBA: Los Angeles Clippers at Los Angeles Lakers
Foto: Kiyoshi Mio

Dončić je iz igre šutirao 8/21, uključujući 2/8 za tri poena, a s linije slobodnih bacanja pogodio je 5 od 7 pokušaja. Među najistaknutijim igračima pobjedničke momčadi bio je Walker Kessler s 22 poena, osam skokova i šest izgubljenih lopti. Kod Clippersa je najefikasniji bio s 26 poena, šest asistencija. Imao je devet izgubljenih lopti dok je Brook Lopez dodao 22 poena. 

Iako su Clippersi bolje ušli u susret i dobili prvu četvrtinu 31-27, Lakersi su se vratili u drugoj četvrtini, a na poluvremenu je semafor u dvorani pokazivao 64-64. Treća četvrtina bila je odlučujuća, Dončić i suigrači zabili su 39 poena primili 26 i u posljednjih 12 minuta ušli s prednošću 103-90. U završnici su Clippersi smanjili zaostatak, ali nisu došli do preokreta. 

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