Lagao je Miočiću o meni, bit će mu malo dva oka za plakanje...

Svi moji sparing-partneri bili su sjajno plaćeni, veće su plaće imali nego ministri u hrvatskoj vladi, a trenirali smo sat i pol dnevno, no uz napomenu da je dva dana tjedno odmor, kao i da je nakon borbi pauza od treninga. Neki su to shvaćali ozbiljno, a mnogi suprotno od toga, raspričao se na tu temu Mirko Filipović gostujući u Podcast Inkubatoru otkrivši da je najplaćeniji njegov sparing-partner širio laži o njemu i to Stipi Miočiću.

No sve je počelo ovako.

- Zaspao je na treningu. Pitam ga zašto spava, a on mi odgovara da je po noći čuvao bebu! To mi kaže čovjek kojem supruga ne radi i koji obitelj hrani tako što ga ja plaćam. I to toliko da je za manje od tri godine kupio trosoban stan u Zagrebu. Pa mi se ne pojavi na treningu jer zaspe, pa zato što mora ići na dječju predstavu, a trening, za koji je on bogovski plaćen, trpi - prisjećao se Cro Cop.

- Taj mi je tip zabio najveći nož u leđa. Napravio je teški, neoprostivi previd, nakon kojeg sam mu se morao zahvaliti. Prešao je crtu koja se ne prelazi i to je napravio najplaćeniji tip moje ekipe. Ljudi nisu mogli vjerovati kada sam im govorio koliko sam ga plaćao, smijali su mi se. Stipe Drviš, kada je čuo koliko sam plaćao ovoga, krstio se lijevom i desnom rukom i govorio mi da nisam normalan, ali nema veze, meni je drago da je čovjek zaradio.

I tu dolazimo do Miočića.

- I kako mi je zahvalio? Tako da je Stipi, koji je prekrasan lik, veličanstveni borac, jedan od najvećih u povijesti, ali prije svega sjajan čovjek i divna osoba, s kojim sam ja prijatelj, napunio glavu time da sam ga ja omalovažavao. To sam primijetio jer sam vidio da se Stipe od mene, s kojim je imao super odnos, potpuno distancirao i da mi, recimo, ne odgovara na poruke, dok me njegov otac, s kojim sam također bio dobar, napada po društvenim mrežama.

Potom je otkrio uzrok u svom sparing-partneru.

- Tada od dvije osobe saznajem zašto su me Miočići prekrižili. Jer je ovaj moj bivši i skupo plaćeni sparing-partner Stipi rekao da ja okolo pričam kako je "Miočić jazavac kojeg sam prebijao i s kojim sam brisao pod". Normalno, Miočići su na to reagirali kako sam ispričao. Odmah sam zvao Stipu i pitao ga je li to istina. On mi je odgovorio da je, ali da to njega nije uznemirilo ni približno kao njegovog oca. Objasnio sam mu da to što ovaj priča da sam ja govorio nema veze s istinom. Stipe i ja smo nakon toga sat vremena pričali, izgrlili se preko telefona i riješili nesporazum.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL Na kraju je imao poruku za svog bivšeg partnera.

- Ako onaj koji je sve to zakuhao gleda ovo, želim mu nešto poručiti; da se na njega ne ljutim, uvijek mi je bio najdraži, najbliži srcu i zato sam ga najviše plaćao, a on je zatim napravio teški previd zbog kojeg je morao otići. Ne želim uopće reći što je napravio jer pljuvali bi ga svi, a nakon što smo se razišli, on mi se osvetio tako da je punio glavu Stipi. Međutim, nije Stipe bio jedini kojeg je on "ložio". Sve sam mu to oprostio i sada kada ga vidim, pružim mu ruku, ali ako me još jednom ovako spomene i počne širiti laži o meni, bit će mu malo dva oka za plakati! Dosta mi je više tih čobanskih priča! Bit će mu malo dva oka za plakati! I to nije prijetnja, nego obećanje! Jazavci prijete, ovo je obećanje.