Lakersi 'asfaltirali' Warriorse, Knicksi i dalje u vrtlogu poraza

Los Angeles Lakers su sinoć s visokih 116-86 u gostima svladali Golden State Warriorse, a hrvatski košarkaš Dragan Bender je zaigrao u prvoj postavi poražene momčadi i u 23 minute na terenu upisao četiri koša (šut iz igre 2/6, trice 0/4) uz četiri skoka, jednu asistenciju i dvije ukradene lopte.

Najbolji strijelac Lakersa bio je Anthony Davis sa 23 koša, dok je Kyle Kuzma ubacio 18. LeBron James nije igrao. Rookie Eric Paschall je predvodio Golden State s 23 koša.

Indiana Pacers su kod kuće sa 106-100 nadigrali Portland Trail Blazerse, a Domantas Sabonis je sa 20 koševa i 11 skokova stigao do 45. double-doublea ove sezone. Portland je sa 28 koševa predvodio CJ Collum, a Mario Hezonja nije ulazio u igru.

.@KingJames is living his best life on the bench 😆 pic.twitter.com/aevIgpHJuK