Lakersi poveli protiv Warriorsa, Knicksi uzvratili udarac Miamiju

Los Angeles Lakersi na gostujućem su terenu pobijedili aktualne prvake Golden State Warriorse sa 117-112. Ratnici su u nedjelju igrali sedmu utakmicu prve runde protiv Sacramento Kingsa i očito je umor bio faktor, za razliku od Lakersa koji su odmarali od četvrtka nakon pobjede protiv Memphis Grizzliesa u šest utakmica.

Foto: Cary Edmondson

Anthony Davis bio je prvi strijelac Lakersa. 'The Brow' ima velike obrambene zadaće u Lakersima, ali protiv Warriorsa je predvodio i napad s 30 koševa i čak 23 skoka uz pet asistencija i četiri blokade. LeBron James imao je 22 koša i 11 skokova, ali i slab učinak 1-8 u šutu za tri poena.

'Splash' braća predvodila su Warriorse. Stephen Curry završio je utakmicu s 27 koševa (šut 10-24), a Klay Thompson s 25 (šut 9-25). Zajedno su zabili 12 trica iz 29 pokušaja, dok su Lakersi imali samo šest zabijenih trica na utakmici.

Serija se nastavlja u noći s četvrtka na petak, a igra se opet na terenu Warriorsa.

Knicksi izjednačili

New York Knicksi pobijedili su u drugoj utakmici NBA polufinala Istoka u svojoj dvorani Miami Heat s 111-105, pa je rezultat u seriji na četiri pobjede izjednačen na 1-1.

Jalen Brunson zabio je 30 koševa za Knickse, koji su u vrlo izjednačenoj utakmici tek u završnici slomili momčad Miami Heata, koja je igrala bez svoje najveće zvijezde Jimmyja Butlera.

Foto: Brad Penner

Brunson je bio junak dvoboja, gađao je 10-19 iz igre, a 6-10 za tricu, iako je bio upitan za ovu utakmicu s bolnim desnim gležnjem.

Julius Randle vratio se nakon istegnuća lijevog gležnja s 25 koševa, 12 skokova i osam asistencija, a RJ Barrett zabio je 24 koševa, a Josh Hart završio je s 14 koševa, 11 skokova i devet asistencija za Knickse.

Caleb Martin zabio je 22 koša umjesto Butlera za Heat, koji je domaćin treće utakmice u subotu. Gabe Vincent dodao je 21 koša, Max Strus završio je sa 17 koševa, a Bam Adebayo 15 koševa, osam skokova i šest asistencija.

Foto: Brad Penner

Miami je izgradio vodstvo 93-87 prije nego što je New York postigao 14 od sljedećih 17 koševa za pet poena prednosti s dvije i pol minute preostalih u četvrtoj četvrtini. Brunson je tada pogodio dvije trice, Hart jednu, a New York je i s četiri pogođena slobodna bacanja povećao svoje vodstvo na nedostižnih 108-100 trideset sekundi do kraja. Pobjedu je zapečatio Hart, zakucavši tri od četiri slobodna bacanja.

Momčad s Floride nada se da će u subotu imati Butlera, vodećeg strijelca u doigravanju koji je uganuo desni gležanj u njihovoj pobjedi od 108-101 u prvoj utakmici.

Foto: Brad Penner

Knicksi nisu ušli u finale Istočne konferencije od 2000. godine, kada su tamo stigli nakon što su pobijedili upravo Miami u sedam utakmica.

