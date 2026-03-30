Lako za nogomet! Evo zašto bi SP u Americi mogao biti fijasko

Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku najavljuje se kao najveći spektakl u povijesti nogometa. S rekordnih 48 reprezentacija i 104 utakmice, trebalo bi predstavljati vrhunac globalnog sporta. Ipak, iza blještave fasade krije se niz problema koji izazivaju duboku zabrinutost kod igrača, navijača i analitičara, pretvarajući san o nogometnoj fešti u potencijalnu noćnu moru.

Jedna od najkontroverznijih novosti su obvezne trominutne pauze za osvježenje usred svakog poluvremena, neovisno o vremenskim uvjetima. Iako ih Fifa promovira kao mjeru za "dobrobit igrača", pravi razlog je, čini se, komercijalne prirode.

Prema informacijama koje je objavio The Athletic, televizijskim kućama bit će dopušteno prekinuti prijenos i emitirati reklame tijekom tih pauza, čime se utakmica efektivno dijeli na četiri dijela, po uzoru na američke sportove. Time se otvara ogroman prostor za zaradu, no istovremeno se narušava fluidnost i tradicija nogometne igre.

Logistička noćna mora

Turnir se održava u 16 gradova raštrkanih po golemom sjevernoameričkom kontinentu, što stvara logističke izazove neviđenih razmjera. Reprezentacije i navijače čekaju iscrpljujuća putovanja od nekoliko tisuća kilometara između utakmica, prelasci vremenskih zona i stalna borba s jet-lagom. Neke momčadi će samo u grupnoj fazi morati proputovati više od deset tisuća kilometara, što izravno utječe na odmor i pripremu igrača.

Dodatan problem predstavlja katastrofalna prometna infrastruktura oko većine američkih stadiona. Za razliku od europskih gradova gdje su stadioni uglavnom dobro povezani javnim prijevozom, osam od jedanaest američkih gradova domaćina nema izravnu vezu podzemnom željeznicom.

Okruženi su divovskim parkiralištima i nalaze se u automobilski ovisnim predgrađima. Kansas City, jedan od gradova domaćina, ističe se kao posebno loš primjer. Autobus od novog, modernog aerodroma do centra vozi tek svakih sat vremena, a do stadiona Arrowhead gotovo da i ne postoji javna linija. Navijači će biti prisiljeni na skupe vožnje taksijem ili na komplicirane shuttle autobuse, što će stvarati goleme gužve i frustracije.

Ekstremna vrućina i preopterećenost

Održavanje turnira u lipnju i srpnju donosi i ozbiljne zdravstvene rizike. U gradovima poput Houstona, Dallasa i Monterreya temperature redovito prelaze 35 stupnjeva Celzijevih, uz visoku vlažnost zraka. Znanstvene analize pokazuju da će na čak 56 posto lokacija očekivane temperature prelaziti prag koji profesionalni sindikat nogometaša Fifpro smatra opasnim za igru.

Iako postoje klimatizirani stadioni, treninzi i boravak navijača na otvorenom predstavljat će ozbiljan rizik od toplinskog udara i dehidracije. Povrh toga, prošireni format znači i više utakmica. Reprezentacije koje dođu do polufinala odigrat će osam utakmica umjesto dosadašnjih sedam, što u kombinaciji s putovanjima i vrućinom drastično povećava rizik od ozljeda i potpunog iscrpljivanja igrača.

Turnir za elitu, a ne za navijače

Cijene ulaznica dosegnule su astronomske razine, čineći ovaj turnir nedostupnim za prosječnog navijača. Fifa primjenjuje model "dinamičkog određivanja cijena", što znači da cijene rastu s potražnjom bez jasno definirane gornje granice.

Najjeftinije ulaznice za finale koštaju nekoliko tisuća dolara, a europska udruga navijača Football Supporters Europe (FSE) podnijela je i službenu žalbu Europskoj komisiji, optužujući Fifu za zlouporabu monopolističkog položaja i nametanje nepoštenih uvjeta. Zbog visokih troškova putovanja, smještaja i ulaznica, očekuje se da će na tribinama dominirati korporativni gosti i bogatiji turisti, dok će autentična navijačka atmosfera, srce svakog Svjetskog prvenstva, biti gurnuta u drugi plan.

Razvodnjena kvaliteta i problematični tereni

Naposljetku, tu je i pitanje same kvalitete nogometa. Povećanje broja sudionika s 32 na 48 kritičari vide kao potez koji razvodnjava natjecanje. Novi format, s 12 skupina po četiri ekipe, omogućava prolazak u nokaut fazu čak i osam najboljih trećeplasiranih momčadi.

To smanjuje dramatičnost i natjecateljsku napetost grupne faze, jer će i reprezentacije s lošijim rezultatima imati priliku za prolazak, što umanjuje prestiž i vrijednost samog turnira.

Mnogi od odabranih stadiona u SAD-u koriste umjetnu travu za utakmice američkog nogometa (NFL). Iako je Fifa naložila postavljanje prirodnih travnjaka za Svjetsko prvenstvo, to najčešće znači postavljanje privremenih, "rolanih" travnjaka preko postojeće podloge.

Takvi tereni često su neravni, nedovoljno ukorijenjeni i predstavljaju značajno veći rizik od ozljeda za igrače, što je problem na koji nogometni sindikati upozoravaju već godinama. Kvaliteta podloge za igru, ključnog elementa nogometa, tako je stavljena u drugi plan.

Sigurnosni izazovi i političke tenzije

Koordinacija sigurnosti između tri države na tako masovnom događaju predstavlja golem izazov. Različite policijske agencije, zakoni i procedure morat će se uskladiti kako bi se osigurala sigurnost stotina tisuća ljudi. Uz to, politička klima, osobito u SAD-u, može doprinijeti napetostima.

Velika javna okupljanja na turniru mogla bi postati meta za različite oblike prosvjeda ili, u najgorem slučaju, sigurnosnih prijetnji, što zahtijeva besprijekornu organizaciju koja do sada nije testirana na ovakvoj razini.

Birokratski pakao i nedostatak kulture

Održavanje turnira u tri različite države stvara i birokratske prepreke za navijače, novinare i same timove. Svaka država ima vlastite vizne režime i procedure ulaska. To znači da će navijači koji žele pratiti svoju reprezentaciju možda morati ishoditi više viza, što je skup i kompliciran proces.

Posebno su zabrinjavajuće stroge imigracijske politike SAD-a, koje bi mogle spriječiti ulazak navijačima iz određenih zemalja, bez obzira na to imaju li valjanu ulaznicu. Logistika putovanja između Kanade, SAD-a i Meksika prijeti pretvaranjem nogometnog slavlja u frustrirajuće iskustvo čekanja na granicama.

Tu je i problem nedostatka autentične nogometne kulture. Iako njegova popularnost u Sjevernoj Americi raste, mnogi gradovi domaćini nemaju duboko ukorijenjenu nogometnu kulturu kakva postoji u Europi ili Južnoj Americi. Postoji bojazan da će atmosfera na stadionima i u gradovima biti više korporativna i sterilna, a manje strastvena i spontana.

Umjesto navijačkih povorki i cjelodnevnog slavlja na ulicama, mogli bismo svjedočiti događaju koji je više usmjeren na obiteljsku zabavu, čime se gubi dio duše i onoga što Svjetsko prvenstvo čini jedinstvenim globalnim festivalom.