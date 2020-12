Derbi 15. kola Premier lige između Arsenala i Chelsea završio je rezultatom 3-1. Oslabljeni Arsenal je dan nakon Božića u potpunosti nadigrao "Bluese" unatoč velikoj rezultatskoj krizi tijekom koje su potonuli na 15. mjesto engleskog prvenstva s ukupno 17 bodova.

Jasno je koliko su domaćinu bodovi bili važni jer se nalazi na svega tri boda više od zone ispadanja, a pretpostavka je bila da bi još jedna pogreška mogla značiti kraj za Mikela Artetu (38).

Arsenal je na travnjaku pokazao dominaciju, odličnu igru i u konačnici potpuno zasluženo pobijedio Chelsea koji je prvi udarac u okvir gola uputio tek u 85. minuti.

Strijelci su bili Alexandre Lacazette (34-11m), Granit Xhaka (44) te Bukayo Saka (56). Za Chelsea je zabio Tammy Abraham (85). Gosti su u 90. minuti imali i kazneni udarac, no Bernd Leno je obranio slabo izvedeni udarac Jorginha koji je ušao umjesto Matea Kovačića nakon prvog poluvremena.

Chelsea je izgubio tri od četiri posljednje utakmice u prvenstvu dok je Frank Lampard, revoltiran nakon derbija, bjesnio na svoje igrače te ih nije štedio ni pred novinarima.

- Ne mogu braniti to kako su igrali u prvom poluvremenu, igrali su kao da ne znaju osnove nogometa! Moja poruka prije utakmice igračima bila je jasna - bit će to teška utakmica protiv momčadi koja se grčevito bori, protiv kvalitetne momčadi, momčadi koja će poginuti kako bi pobijedila u londonskom derbiju. Igrači jednostavno moraju preuzeti odgovornost za to prvo poluvrijeme - 'rigao je vatru' Lampard, a na pitanje zašto je momčad tako podbacila rekao je sljedeće:

- Na to nemam odgovor jer neke stvari možeš prenijeti momčadi u smislu taktike, pripreme i slično, međutim, pristup je element koji u nogometu mora biti uvijek prisutan, on se podrazumijeva. A moji igrači su očito nešto krivo shvatili. Strašno sam ljut jer želim da pobjeđujemo! Bili smo lijeni kad smo im poklonili penal, bili smo lijeni kad smo im dali onaj slobodni udarac koji je Xhaka spremio u rašlje, i ja sam jako, jako razočaran našim pristupom u prvom dijelu jer to su neke osnovne stvari u nogometu. Nije stvar taktike i sustava igre, to je pitanje da li želiš trčati, pomoći svom suigrači i ući u sprint? Ili želiš malo džogirati po terenu i reći sam sebi ' možda mogu i ovako'. Mi smo očito odlučili ovo posljednje, a to je potpuno krivo - zaključio je slavni Englez.

S druge strane pak oduševljeni Mikel Arteta izbjegao je mogući otkaz.

- Kad smo ulazili u autobus prije početka utakmice, osjetio sam energiju koju sam toliko dugo čekao. I zato je ovo pobjeda svih nas! I to u derbiju na 'Boxing Day', nema boljeg od toga! Rekao sam igračima da moramo popraviti neke stvari koje dosad nismo i da ćemo pobijediti. I na kraju je to bila odlična utakmica - rekao je Arteta i prokomentirao sjajan gol i izdanje često kritiziranog Granita Xhake.

- Otkako sam u klubu, Granit je uvijek pokazivao borbenost i želju i zato sam uz njega. Radio je greške kao i svi mi, ali njegov karakter i predanost momčadi nikad nisu bili upitni. Sada je to ponovno pokazao, i nadam se da je to sada svima jasno - rekao je Arteta kojega novi izazov čeka već za tri dana na gostovanju kod Brightona.

- Možemo li opet odigrati ovako? To je pitanje na koje ćemo kao momčad morati odgovarati iz utakmice u utakmicu. Vjerujem u ovu momčad i mislim da imamo sjajnu kombinaciju iskustva i talenta - zaključio je trener Topnika.