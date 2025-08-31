"Hajduk za sada pokazuje kvalitetu i širinu, ali za neku ozbiljniju ocjenu sačekajmo ipak da sezona malo odmakne, tek su prošla četiri kola i rano je za neke konkretnije i ozbiljnije ocjene" kaže Mato Neretljak.
'Lani smo gledali antinogomet, sad Hajdukova igra ima smisla. Boban nije smio pustiti Petka!'
"Hajduk je u pozitivnom nizu, pod novim trenerom igraju dobar nogomet a Rijeka na Poljud dolazi umorna i uzdrmana nakon teškog debakla u Solunu. Hajduk ima lijepu prednost prije početka utakmice, ali to moraju materijalizirati dobrom igrom na terenu" kazao nam je nekadašnji igrač Hajduka i Rijeke Mato Neretljak.
