Lautaro: Dok sam igrač Intera dat ću 110 posto od sebe za klub

<p><strong>Lautaro Martinez</strong> (22) rekao je da će davati 110 posto od sebe za Inter i tako se obraniti povjerenje koje mu je <strong>Antonio Conte</strong> dao, unatoč špekulacijama da je Barcelona u niskom startu da ga pokupi i odvede na Camp Nou, dvije godine nakon što je u Inter stigao iz Racinga.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Broz uživa u životu</strong></p><p>Odštetna klauzula (koja mu je istekla ranije ovoga mjeseca) je bila 110 milijuna eura, ali Interov šef, Giuseppe Marotta, je davno rekao da Lautara ne namjeravaju prodavati. Argentinac se sjajno uklopio u Interovu momčad, sjajno surađuje s Romeluom Lukakuom i najavljuje da trenutno razmišlja samo o tome što može pružiti Interu.</p><p>- Ja sam dečko koji se uvijek bori - za svoje ciljeve, za ciljeve momčadi, za veselje navijača - rekao je.</p><p>- Uvijek se trudim dati 110 posto za ovaj klub, za sve ljude koji ga vole, za Interov dres - potvrdio je.</p><p>Martinez je zabio 16 golova ove sezone u svim natjecanjima prije stanke, ali nakon nastavka sezone, zabio je tek dva komada u 10 odigranih utakmica. Ipak, Conte nije odustao od njega. Dapače, trener brani svoga igrača i njegovu formu, a Lautaro je na tome zahvalan.</p><p>- Conte mi je dao samopouzdanje. To mi je jako bitno, to je osnovna stvar. On se bavi mentalnim zdravljem svakoga od nas. Zaista to cijenim. Svakoga dana rastemo zahvaljujući njemu - pohvalio je svoga trenera mladi Argentinac.</p><p>Iako se već mjesecima o tome priča, još uvijek nije stigla konkretna ponuda od Barcelone za Lautara. Unatoč tomu, ljudi bliski argentinskom napadaču kažu da bi se sjajno uklopio u katalonski klub. </p><p>Fabio Radaelli, koji je brusio Lautara u Racingu od 2014. rekao je za Goal još u travnju:</p><p>- U Argentini osjećamo lojalnost i predanost prema Messiju zato što on može svakoga igrača natjerati da igra bolje. Lautaro može igrati puno bolje s njim, ali osim toga, mogao bi se natjecati s Luisom Suarezom. Moglo bi biti sjajnih kombinacija u Barceloni među njima trojicom. Lautaro i Messi su igrali s Aguerom za Argentinu. Mislim da bi to bilo dosta slično - zaključio je.</p>