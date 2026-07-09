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SPEKTAKL U ČETVRTFINALU

Lavovi Atlasa traže revanš za bolnu 2022.: 'Francuzi, sad dolazimo dovršiti posao...'

Piše Zdravko Barišić,
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Lavovi Atlasa traže revanš za bolnu 2022.: 'Francuzi, sad dolazimo dovršiti posao...'
Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS
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Francuska i Maroko sastaju se prvi put nakon polufinala SP-a 2022. godine. Kylian Mbappe nastavlja lov na Lea Messija, a Deschamps upozorava: ‘Bit će to šahovska partija na terenu’

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Prva četvrtfinalna utakmica donosi nam spektakl. Francuska i Maroko danas će se susresti u Bostonu (22 sata), što će ujedno biti repriza velikog polufinala iz Katra. Francuzi traže put prema trećem uzastopnom finalu, a Maroko želi dokazati da povijesni uspjeh iz 2022. nije bio slučajnost i napraviti korak dalje.

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Posljednji put ove dvije momčadi snage su odmjerile u polufinalu Svjetskog prvenstva 2022. godine, u utakmici koja je nosila golem emocionalni i povijesni naboj. Francuska je slavila 2-0 golovima Thea Hernándeza na početku i Randala Kolo Muanija pri kraju susreta, čime je prekinut čudesan put "lavova s Atlasa", prve afričke reprezentacije koja je stigla do polufinala. Marokanci su tad, unatoč porazu, ostavili sjajan dojam. U utakmici za treće mjesto izgubili su od Hrvatske 2-1, a "tricolori" su u finalu ostali bez "zlatne božice" nakon poraza od Argentine na jedanaesterce.

World Cup 2022 - France - Morocco
Foto: Tom Weller/DPA

Francuska je do novog četvrtfinala stigla dominantno, no u osmini finala morala je odigrati tvrdu i agresivnu utakmicu protiv Paragvaja, koju je riješila minimalnom pobjedom od 1-0. Aktualni doprvaci nisu poraženi u 12 natjecateljskih utakmica i djeluju kao momčad koju je iznimno teško slomiti. Ipak, izbornik Didier Deschamps ima velikih briga s izostancima. Nastup ključnog veznjaka Aureliena Tchouaménija pod velikim je upitnikom zbog problema s mišićem, a zbog nakupljenih žutih kartona u obrani neće biti Dayota Upamecana, kao ni krilnog napadača Ousmanea Dembéléa, što će značajno oslabiti napadačku oštricu. Najveća napast za suparničku obranu bit će, naravno, Kylian Mbappe, koji na kontu ima 19 golova i na vječnoj ljestvici najboljih strijelaca u povijesti mundijala lovi Lea Messija, koji ima dva gola više.

A Maroko je ponovno jedna od najljepših priča prvenstva. Nakon što je u šesnaestini finala izbacio Nizozemsku, u osmini finala suvereno je s 3-0 nadigrao domaćina Kanadu, pokazavši zavidnu organizaciju i ubojitost u tranziciji. Ipak, ni marokanski izbornik Mohamed Ouahbi ne može računati na sve snage. Zbog ozljede gležnja iz utakmice s Kanadom, četvrtfinale će propustiti ključni motor momčadi, veznjak Sofyan Amrabat, a velik udarac za obranu je i izostanak Nayefa Aguerda, koji također ima problema s ozljedom. Njihovo samopouzdanje je, unatoč tome, na vrhuncu, što potvrđuje i kapetan Achraf Hakimi.

FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Canada v Morocco
Foto: Troy Taormina/REUTERS

- Sjećanje na Katar i dalje nas motivira. Tad smo dali sve od sebe, ali smo naučili važne lekcije. Sad smo iskusniji, taktički zreliji i dolazimo dovršiti posao. Poštujemo Francusku, ali na terenu se ne bojimo nikoga. Igramo za cijeli naš kontinent i za milijune navijača koji su uz nas diljem svijeta. Ovo je naša prilika da ispišemo novu stranicu povijesti i pokažemo svijetu da čuda u nogometu postoje kad vjeruješ.

A francuski izbornik Didier Deschamps je najavio:

- Maroko više nije samo momčad koja se brani i čeka kontre. Gledali smo ih protiv Nizozemske i Kanade. Pokazali su zrelost, kontrolu posjeda i taktičku raznovrsnost. Njihov vezni red s Ounahijem i Diazom može diktirati tempo, a Hakimi donosi nevjerojatnu opasnost po boku. Očekuje nas potpuno drukčija utakmica od one u Katru, bit će to šahovska partija u kojoj će detalji odlučivati. Svaka pogreška mogla bi nas skupo koštati.

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - France v Sweden
Foto: Vincent Carchietta/REUTERS

Marokanski i francuski nogometaši vrlo se dobro poznaju. Čak šestorica Marokanaca - Gessime Yassine, Samir El Mourabet, Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi, Redouane Halhal i Issa Diop - rođena su i odrasla u Francuskoj. Mnogi marokanski nogometaši stasali su u francuskoj ligi, a i dijelili su ili i dalje dijele svlačionicu s francuskim reprezentativcima. Obje reprezentacije teže atraktivnosti i napadačkom nogometu, pa se možemo nadati vatrometu golova. Pravdu na terenu dijelit će argentinski sudac Facundo Tello, kojem će pomagati sunarodnjaci Juan Pablo Belati i Gabriel Chade.

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