IZDVOJIO DVIJE SITUACIJE

Layec objavio analizu suđenja. Unatoč prozivkama iz Hajduka nije ni spomenuo njihov susret

Osijek i Hajduk sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Hajduk kritizira suca Pavlešića zbog suđenja na utakmici protiv Osijeka, Layec je komentirao druge utakmice. Izbacivanje Božića i penal za Varaždin su, kako je ocijenio, ispravno dosuđeni

Prvi čovjek sudačke organizacije Bertrand Layec objavio je analizu situacija iz četvrtog kola HNL-a, prvu nakon raspuštanja Sudačke komisije zbog niza kritika u javnosti. Kritike su se nastavile i nakon posljednjih utakmica, ponajviše iz Hajduka koji je otvoreno prozvao suca utakmice protiv Osijeka Patrika Pavlešića zbog sedam situacija s Markom Livajom, a suvlasnik Naš Hajduk žestoko ga je napao zbog rodbinskih i kumskih veza.

Ipak, Layec se nije dotaknuo te utakmice, već je u analizi izvukao isključenje Ivana Božića u utakmici Slavena i Lokomotive, kao i penal za Varaždin u dvoboju protiv Rijeke.

Situacija br. 1: SLAVEN BELUPO - LOKOMOTIVA (84. minuta); gruba igra

U trenutku kada je igrač domaće momčadi br. 9 udario loptu prema naprijed i probao je sustići, startao je na potkoljenicu suparničkog igrača (start otvorenim đonom - kramponima u potkoljenicu ispruženom nogom). Sudac, koji je bio savršeno pozicioniran, isključio je igrača zbog grubog prekršaja.

VAR je brzo potvrdio odluku suca.

Odluka suca u potpunosti je ispravna zbog siline prekršaja, mjesta prekršaja - potkoljenica i opasnost od ozljede, uz naglašenu važnost zaštite igrača od mogućih teških ozljeda.

Situacija br. 2: RIJEKA - VARAŽDIN (24. minuta); kazneni udarac (igranje rukom)

Budući da ruka domaćeg braniča nije bila u prirodnom položaju te je bila odmaknuta od tijela, sudac, koji je bio u vrlo dobroj poziciji, dosudio je kazneni udarac.

Sukladno Pravilima nogometne igre i našim tehničkim smjernicama odluka suca je ispravna.

U VAR sobi, prije nego što je sudac dosudio kazneni udarac, čujemo kako VAR i AVAR međusobno razgovaraju o potencijalnom kaznenom udarcu.

