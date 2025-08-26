Hajduk kritizira suca Pavlešića zbog suđenja na utakmici protiv Osijeka, Layec je komentirao druge utakmice. Izbacivanje Božića i penal za Varaždin su, kako je ocijenio, ispravno dosuđeni
Layec objavio analizu suđenja. Unatoč prozivkama iz Hajduka nije ni spomenuo njihov susret
Prvi čovjek sudačke organizacije Bertrand Layec objavio je analizu situacija iz četvrtog kola HNL-a, prvu nakon raspuštanja Sudačke komisije zbog niza kritika u javnosti. Kritike su se nastavile i nakon posljednjih utakmica, ponajviše iz Hajduka koji je otvoreno prozvao suca utakmice protiv Osijeka Patrika Pavlešića zbog sedam situacija s Markom Livajom, a suvlasnik Naš Hajduk žestoko ga je napao zbog rodbinskih i kumskih veza.
Ipak, Layec se nije dotaknuo te utakmice, već je u analizi izvukao isključenje Ivana Božića u utakmici Slavena i Lokomotive, kao i penal za Varaždin u dvoboju protiv Rijeke.
Situacija br. 1: SLAVEN BELUPO - LOKOMOTIVA (84. minuta); gruba igra
U trenutku kada je igrač domaće momčadi br. 9 udario loptu prema naprijed i probao je sustići, startao je na potkoljenicu suparničkog igrača (start otvorenim đonom - kramponima u potkoljenicu ispruženom nogom). Sudac, koji je bio savršeno pozicioniran, isključio je igrača zbog grubog prekršaja.
VAR je brzo potvrdio odluku suca.
Odluka suca u potpunosti je ispravna zbog siline prekršaja, mjesta prekršaja - potkoljenica i opasnost od ozljede, uz naglašenu važnost zaštite igrača od mogućih teških ozljeda.
Situacija br. 2: RIJEKA - VARAŽDIN (24. minuta); kazneni udarac (igranje rukom)
Budući da ruka domaćeg braniča nije bila u prirodnom položaju te je bila odmaknuta od tijela, sudac, koji je bio u vrlo dobroj poziciji, dosudio je kazneni udarac.
Sukladno Pravilima nogometne igre i našim tehničkim smjernicama odluka suca je ispravna.
U VAR sobi, prije nego što je sudac dosudio kazneni udarac, čujemo kako VAR i AVAR međusobno razgovaraju o potencijalnom kaznenom udarcu.
