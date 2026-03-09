Obavijesti

POBJEDA RIMLJANA

Lazio u zadnjim minutama do pobjede, Bašić i dalje ozlijeđen

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Marco Iacobucci/IPA Sport / ipa-agency.net

Lazio u drami savladao Sassuolo! Gol za pobjedu u 92. minuti, vratar Muric kobno pogriješio. Hrvatski igrač Toma Bašić propustio utakmicu zbog ozljede

U posljednjem susretu 28. kola talijanske Serie A nogometaši Lazija su golom u sudačkoj nadoknadi pobijedili Sassuolo s 2-1.

Lazio je ekspresno poveo, već u drugoj minuti suparničku mrežu je naciljao Maldini. Na odgovor Sassuola se nije čekalo predugo pa je Lauriente izjednačio u 35. minuti. Kada se činilo da će se plijen podijeliti Lazio je ipak došao do pogotka vrijednog tri boda, u 92. minuti.

Vrlo loše je reagirao vratar Sassuola Muric koji je bespotrebno istrčao. Do lopte je prije došao Marušić i glavom pogodio za slavlje Lazija. Zbog ozljede za Rimljane niti ovaj put nije igrao hrvatski igrač Toma Bašić. Lazio se pomaknuo na deseto mjesto ljestvice, dok je Sassuolo poziciju ispred.

