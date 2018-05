LeBron nakon debakla: Nikada se nisam brinuo, neću ni sada...

Samo 15 koševa zabio je LeBron James u teškom porazu od Bostona u TD Gardenu. Bila je to pomalo i očajna večer za vjerojatno najboljeg košarkaša današnjice. Kad je James očajan, onda Cleveland nema šanse za pobjedu. Tako je bilo i ovoga puta. Boston vodi 1-0 u seriji i drugu utakmicu igra kod kuće.

- U karijeri sam gubio 1-0 i 2-0 u serijama, ali nikad nisam padao. Nikad se nisam brinuo, neću ni sada - poručio je u svojem stilu nakon teškog poraza James i dodao:

- To što sam izgubio puno lopti i što nisam ubacio puno koševa me uopće ne brine. Vjerujem u sebe i u momčad. Mi smo momčad koja se bori do kraja. Nikad ne gledam s koliko smo razlike izgubili utakmicu.

Cleveland je u finale Istoka ušao kao favorit, ali Celticsi su već u prvoj utakmici pokazali klasu. Ako dobiju i drugu, Cavaliersi će biti u jako teškoj situaciji. Ako bude 0-2, LeBron bi se ipak mogao zabrinuti.