LeBron obožava Žižića: 'Big Z' igra odlično, pogađa, skače...

Ante Toni Žižić (21) morao je samo biti strpljiv. Big Z, kako ga zovu u Cavsima, čak 46 puta ove sezone morao je istrpjeti 'DNP' pored svojeg imena. Odnosno, 'did not play'. Sjediti na klupi i ne dizati se tijekom utakmice zasigurno je bilo vrlo frustrirajuće za Žižića, no i on je bio svjestan da neće dobiti veliku minutažu pored Kevina Lovea, Tristana Thompsona i Larryja Nancea mlađeg.

Cleveland ga ja poslao u Canton Charge na kaljenje, a Ante je sa 16,3 poena i 9,4 skoka u prosjeku pazio da ostane na radaru NBA doprvaka. A kad su se ozlijedili Love, Thompson i Nance, Ante je konačno dočekao pravu priliku, pokazavši gazdama u Clevelandu, ali i najvažnijem šefu LeBronu Jamesu, da 'klinac' iz Splita ima ono nešto.

Lakersima je zabio 15 uz sedam skokova, Sunsima je utrpao 11, Bullsima 14 i Bucksima 13 uz postotak šuta od gotovo 80 posto. Dovoljno da opravda nadimak 'Big Z'.

- Sve se vrti oko toga da moraš iskoristiti priliku. Ozlijedili su se neki igrači i Žižiću se otvorilo. Ante je odigrao nekoliko zaista odličnih utakmica, pogađao je, skakao, blokirao... - rekao je LeBron.

It's okay if you missed this ... the Lakers did too. pic.twitter.com/Qi0ZmNbHiQ — SportsCenter (@SportsCenter) 12. ožujka 2018.

Žižić i zadnja tri tjedna dobiva 15 minuta u prosjeku i više za njega nema povratka u Canton.

- Puno su mi pomogle utakmice u toj momčadi, ostao sam u formi i bio sam spreman igrati za Cavse kad me pozovu. Canton je odličan klub, udaljen je nekih sat vremena vožnje od Clevelanda. Odigrao sam nekoliko dobrih utakmica za njih i hvala im na prilici. Kasnije sam se dobro uklopio u Cavse, otvaram šuteve za suigrače, a i oni meni sjajno asistiraju za lagane poene - istaknuo je Ante.

Love se vratio, uskoro će na parket i Thompson tako da neće biti lako stručnom stožeru donijeti odluku tko će igrati.

- Big Z je pokazao posljednjih tjedana da zaslužuje biti na parketu. Kad se Tristan vrati vidjet ćemo kako pronaći prostor za svakoga - rekao je pomoćni trener Cavsa Larry Drew.

Žižić je ona prava 'petica'. Centar koji ne izlazi šutirati trojku, no pametnom igrom i odličnim pregledom iznimno je koristan Cavsima.

- U momčadi igram s vrlo dobrim košarkašima i kada njih pritisnu otvori se puno prostora za mene. A ja sam uvijek negdje blizu obruča spreman da postignem koš - istaknuo je Žižić, koji se u posljednjim utakmicama dobro nosio s Jusufom Nurkićem, Andreom Drummondom, Brookom Lopezom i Johnom Hensonom.

- Nije me briga tko je s druge strane, neki običan igrač ili superzvijezda. Znam da moram biti na 100 posto - rekao je Ante.