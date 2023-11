Legenda Bayerna ostaje! 'Zazidao' je novi ugovor

Manuel Neuer (37) kupio je kuću u Hrvatskoj i postoji mogućnost da potpiše za Hajduk. Bila je to vijest koja se početkom ljeta ove godine prolomila Hrvatskom, ali do toga nije došlo. A ako se netko još nadao, sad je sigurno da do toga neće doći barem još godinu dana.

Naime, golman Bayerna u bavarskom je klubu od 2011. godine, a novi je ugovor potpisao do ljeta 2025. godine. Dugo je vremena bio poput 'zida' na golu njemačkog prvaka, a sad je videom u tom stilu proslavio potpis. U zidanju mu pomaže Sven Ulreich (35) koji je također potpisao ugovor do 2025. godine.

Podsjetimo, Neuer se krajem listopada vratio na gol Bayerna nakon što je pauzirao zbog loma noge na skijanju. Nije ga bilo godinu dana, ali ove je godine ponovno prvi izbor nakon što je Yann Sommer (34) otišao u milanski Inter.