Legenda Dinama: Sa Šimićem sam imao dogovor, a potpisao mi je otkaz. Stigao je mailom...

Legendarni golman Dinama iz šampionske generacije 1982., dojučerašnji glavni skaut Marijan Vlak (67) jedan je od ljudi koji su dobili otkaz nakon što se nisu pojavili na skupštini 25. rujna, kao i trener u omladinskoj školi Jozo Bandić (59) i direktor marketinga Tomislav Rukavina.

Njih se svrstavalo u struju mamićevaca koji su nedolaskom pokušali srušiti kvorum strukturi vladajućeg predsjednika Mirka Barišića. Damir Zorić tvrdi da su u tome i uspjeli, dok konačnu riječ ima Gradski ured za opću upravu.

Vlak je u emisiji Sport nedjeljom rekao da se o nedolasku na skupštinu dogovorio s članom uprave Darijem Šimićem i čudi ga zašto mu je ekspresno potpisao otkaz.

- To je zastrašujuće. I onda ja ne dođem na skupštinu, ali to sam sve dogovarao s Darijem Šimićem nekoliko mjeseci prije toga, i dogovorili smo se gospodin Dario i ja da ja neću praviti problem oko toga, neću praviti problem predsjedniku Barišiću niti se družiti sa Zorićem. Kao ja se družim sa Zorićem i ne znam s kim drugim... Što i ako se družim? Ne, on to meni kaže. Ja rekoh: "Gledaj, Dario. Ja neću doći na skupštinu". To je Dario znao i on meni potpisuje otkaz. Kako sam se osjećao? Nikako. Prvo mi je otkaz došao na mail, za dva dana poštom preporučeno - rekao je Vlak.

Četrnaest je godina proveo u Dinamu kao golman, vraćao se četiri puta kao trener prve momčadi, a sad je napustio Maksimir na stražnja vrata. I okomio se na predsjednika Barišića i njegovu izjavu o odnosima s bjeguncem od hrvatskog pravosuđa.

- Kad je on rekao, nakon 19. ožujka 2019., kad je donesena pravovaljana presuda Zdravku Mamiću, da nisu kontaktirali s njime: čista laž! Bili su u nekoliko navrata u Banjoj Luci. Bili su na otvorenoj liniji sa Zdravkom Mamićem i dandanas su. I dan danas su neki ljudi na otvorenoj liniji. Možda ne danas, ali su bili unazad nekog vremena. O čemu mi pričamo - zapitao se Vlak pa nastavio:

- U svim transferima od 2019. do sredine 2022. sudjelovao je Zdravko Mamić. Je li bila za Božić ona slika malog Bočkaja kad je rekao da radi i na Božić i poklanja Dinamu, je li to bila istina? A priča se da nikakvih kontakata nije bilo. Pa je li to normalno? Može netko reći što hoće, to je istina - istaknuo je.

Dinamova momčad u međuvremenu je upala u veliku krizu nakon rošada u vrhu kluba, trener Sergej Jakirović preživio je blamažu na Kosovu i poraz od Ballkanija u Konferencijskoj ligi, a u utorak se sastaje novi izvršni odbor formiran na zadnjoj skupštini. Šuška se da bi jedna od točki mogla biti povjerenje članovima uprave Vlatki Peras i Dariju Šimiću.