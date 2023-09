Dobio otkaz nakon 19 godina u Dinamu: Po kratkom postupku sudi ti partija. Maske su pale...

Nakon skupštine Dinama u ponedjeljak uprava kluba odlučila se riješiti starih kadrova iz struje mamićevaca. Otkaze su dobili glavni skaut Marijan Vlak, direktor marketinga Tomislav Rukavina i trener u omladinskoj školi Jozo Bandić (59). Ugovor je istekao i Daliboru Poldrugaču.

Godinu dana nakon što su ga smijenili s pozicije trenera juniora i 19 godina nakon dolaska u klub Bandiću su uručili jednostrani otkaz i to manje od tri mjeseca nakon što je potpisao novi dvogodišnji!? Tvrdi, otkaz je dobio bez ikakvog obrazloženja.

- To je ono: partija ti sudi po kratkom postupku. Dobro da nema na raspolaganju i Goli otok. Potpisani su Vlatka Peras, predsjednica Uprave i Dario Šimić, što god je on tamo... Konsterniran sam. To mi je valjda nagrada za 20 godina rada u Dinamovom "rudniku". Očito je bitno tko je kome dao glas, a nije bitno tko što radio i stvarao za klub. Važno je da su maske pale, a tko zna za što je to dobro - rekao je za Sportske novosti.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Kaže kako neće tužiti klub jer bi to bilo žalosno, otac troje djece kroz čije su treninge prošli mnogi današnji i bivši A reprezentativci okrenut će se potrazi za drugim poslom.

- Nitko sa mnom godinu dana nije komunicirao niti rekao što da radim, hodao sam po stadionu, da ne budem prost, kao gluha svinja.

Problem mu u međuvremenu stvara i ukradeni profil na društvenoj mreži, prevarant preko jedne hrvatske banke zarađuje lažno se predstavljajući.

- S moga profila je skinuta fotografija pa su ljudi zvali reprezentativce od Kramarića, Vrsaljka, Sose, More, da ne nabrajam sve, i u moje ime tražili novac da sam u bolnici, da sam dobio otkaz, da nemam za kruh. Sve mi se to spojilo. Baš zanimljivo. Bio sam u policiji, prijavio krađu, nažalost neki su mi već poslali presliku da su uplatili tim lopovima novac, dakako da sam objavio čim sam shvatio i stigao da je to krađa identiteta - rekao je Bandić.