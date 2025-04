Legenda Hajduka: 'Gattuso je već morao dobiti otkaz, sada samo može biti sve gore...'

Ime Ivana Katalinića (73) zlatnim slovima upisano je u povijesne knjige Hajduka. Kao golman, član slavne generacije koju je vodio Tomislav Ivić, osvojio je četiri naslova prvaka i pet uzastopnih Kupova Jugoslavije, a kao trener od samostalnosti Hrvatske je jedini odveo splitski sastav do dvostruke krune, kao i do četvrtfinala Lige prvaka 1995. godine, što je do danas ostao najveći uspjeh hrvatskog klupskog nogometa.

Legendarni brk se za Sportklub osvrnuo na borbu za naslov u HNL-u i na loše rezultate Hajduka u posljednje vrijeme. Osvojio je tek dva boda u četiri utakmice.

- U deset dana se igrali tri utakmice i to je bilo veliko opterećenje za igrače Hajduka i plus tu je pritisak što trebaš dobiti te utakmice. Po meni ja Hajduk mogao biti prvi na tablici zadnja 2-3 kola, međutim to nije učinjeno. I sada je Dinamo došao blizu, ali po meni Hajduk još uvijek ima sve u svojim rukama sve - kaže Katalinić.

On je s Hajdukom osvojio čak 21 trofej kao igrač, glavni trener, pomoćni trener i trener golmana. Na Poljudu kao da se ne znaju nositi s pritiskom kao nekada.

- Kao prvo u to vrijeme mi smo bili većinom domaći igrači tako da smo jako dobro znali što to znači igrati za Hajduk i znali smo što Hajduku znači publika. Jasno je kako uvijek postoji opterećenje da nećeš dobiti, ali na to se godinama navikavaš, već od malih nogu kad skupljaš one lopte na Poljudu pa to trenutka kad počneš igrati za seniore ispred 30 tisuća ljudi, a to nije isto kao igrati pred tri tisuće. No, u Hajduku je došlo puno stranaca i mislim da oni ne razumiju što je Hajduk. Oni su došli samo zaraditi samo to ih interesira, drugo ništa - priča Katalinić za Sportklub.

Hajduk ima stranca za trenera, Gennara Gattusa, donedavno je to imao i Dinamo koji je smijenio Fabija Cannavara.

- Gledajte, ta dva ili dva i pol milijuna eura, koliko su platili Cannavara, je po mom mišljenju katastrofa za hrvatsku ligu. Jer jednostavno imamo mi dobrih trenera, a to je i pokazala naša reprezentacija. Pa gdje je ta Italija zadnjih deset godina, a gdje je hrvatska reprezentacija? Ne znam iz kojih razloga se dovode stranci treneri i što su mislili oni koji su to odlučivali. Eto, Cannavaro je početkom ovog mjeseca dobio otkaz, a i Gattuso je također trebao dobiti otkaz. Međutim, Gattuso otkaz nije dobio, a znamo svi i zbog čega nije, a to vam sve govori. Eto u kakvom stanju rade dva najbolja hrvatska kluba.

Ima li smisla četiri kola prije kraja Gattusu dati otkaz jer ipak dolaze ključne utakmice?

- Znate što, mislim da tu više treneri ne trebaju. Trener Hajduku više uopće nije bitan! Mislim da se igrači moraju sami skupiti i reći ‘Ajmo mi igrati kako nama najbolje odgovara.’ Jer što sve ovo bude dalje išlo, biti će sve gore. Ne može biti bolje - kazao je Katalinić.