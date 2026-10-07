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KRAJ KARIJERE

Legenda Španjolske i Barcelone objavila da odlazi u mirovinu...

Piše HINA,
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Legenda Španjolske i Barcelone objavila da odlazi u mirovinu...
Bordeaux: Španjolska nogometna reprezentacija odradila trening | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
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Pedro objavio kraj karijere! Legendarni Španjolac s 24 trofeja i više od 200 golova odlazi kao ikona Barce, Chelseaja i "furije"

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Jedan od najtrofejnijih španjolskih nogometaša Pedro Eliezer Rodriguez Ledesma (39) objavio je prekid igračke karijere. Pedro je tijekom karijere osvojio 24 klupska trofeja, dok je u dresu španjolske reprezentacije osvojio Svjetsko prvenstvo 2010. i Europsko prvenstvo dvije godine kasnije.

Između ostalog s Barcelonom je tri puta bio pobjednik Lige prvaka, te pet puta prvak Španjolske, dok je u dresu Chelseja osvojio englesko prvenstvo i Europsku ligu. Igrao je i za Romu i Lazio. Ukupno je u karijeri odigrao 841 utakmicu postigavši više od 200 golova.

"Osjećam da je vrijeme. Vrijeme je da napravim korak naprijed i započnem novo poglavlje u svom životu. Odlazim ponosan što sam živio svoj san i na sve ljude koji su bili uz mene da ga ostvare. Hvala ti, nogomete, što si me učinio tako sretnim“, napisao je na društvenim mrežama.

Pedro, koji je ostavio iza sebe nadimak "Pedrito" iz svojih ranih dana, blistao je pod Guardiolinom Barcelonom. S Blaugranom je osvojio sve što se može osvojiti, pet naslova La Lige, tri Copa del Reyja, tri Lige prvaka, četiri španjolska Superkupa, tri europska Superkupa i dva FIFA Svjetska klupska prvenstva.

"Biti dio najbolje Barce u povijesti bila je privilegija, osvojili smo sve i zadivili svijet," poručio je.

Za španjolsku reprezentaciju je ukupno upisao 65 nastupa postigavši 17 golova.

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