Legenda Uniteda poludjela na navijača koji se ne šiša: 'Treba ga poslati na drugi kraj države'

Dok je Manchester United bio na korak do toliko željenog niza od pet uzastopnih pobjeda, a navijač Frank Ilett spremao škare nakon gotovo 500 dana čekanja, legenda kluba Wayne Rooney iskoristila je priliku da se obruši na internetsku senzaciju poznatu kao "The United Strand". Umjesto da priča o igri momčadi pod vodstvom Michaela Carricka, Rooney je bez zadrške izrazio frustraciju zbog medijske pažnje koju dobiva navijačev izazov.

Saga je trebala završiti na utakmici protiv West Hama, no remi 1-1, unatoč golu Benjamina Šeška u sudačkoj nadoknadi, značio je da se Ilettova bujna kosa i dalje neće šišati.

Gostujući u podcastu "No Tippy Tappy Football", Rooney nije štedio riječi kada su ga upitali bi li on osobno ošišao Iletta da je United osigurao petu pobjedu u nizu. Njegov odgovor bio je brutalan i jasan, otkrivajući što misli o motivima navijača koji je stekao svjetsku slavu.

​- Poslao bih ga na drugi kraj države. Ide mi na živce - započeo je Rooney.

​- Govorimo o Michaelu Carricku i Manchester Unitedu koji pokušavaju dobiti petu utakmicu zaredom, a cijela priča se vrti oko toga hoće li se ovaj tip ošišati. Kladim se da bi bio shrvan da United pobijedi jer bi odjednom postao nebitan.

Frank Ilett, koji na Instagramu ima preko 1,4 milijuna pratitelja, započeo je svoj izazov u listopadu 2024. godine, obećavši da se neće šišati dok klub ne poveže pet pobjeda. Njegova kosa postala je simbol Unitedove nedosljednosti, a prijenos utakmice protiv West Hama na njegovom kanalu pratilo je preko 300 tisuća ljudi. Dok jedni u njegovom izazovu vide bezazlenu zabavu, drugi, poput Rooneya, smatraju da se radi o samopromociji koja šteti fokusu na ono najvažnije - rezultatima na terenu.