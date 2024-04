Legendarna Ceca Ilić vratila se u Hrvatsku: 'Vrijeme je da opet stvorimo svjetske igračice'

Bivša velika odbojkašica Svetlana Ceca Ilić (52) vraća se u hrvatsku odbojku. Jedne od najljepših igračkih trenutaka provela je devedesetih godina u Rijeci s kojom je srušila tada veliku Mladost i osvojila prvi povijesni Kup Hrvatske.

Ostvarila je i vrhunsku trenersku karijeru koju će nastaviti brigom o kadetskoj reprezentaciji te CRO Teamu, novom projektu Hrvatskog odbojkaškog saveza u kojem će okupiti talentirane odbojkašice koje će živjeti i trenirati zajedno, ići u školu, igrati prvenstvene utakmice...

- Nakon 30 godina ponovno sam u Hrvatskoj. Došla sam s 14 godina iz Modriče u Rijeku, pod patronatom Pere Božića, one tada velike Rijeke koja je igrala derbije s Mladosti. Igrala sam najčešće na poziciji primačice-pucačice, iako bih po potrebi uskakala i kao organizatorica igre. Igrala sam dugo, do 38. godine, u Srbiji, Italiji, Rusiji i Belgiji. Odmah nakon završetka igračke karijere, u Belgiji, uskočila sam u trenerske vode za što sam se do tada već polako pripremala. Četiri godine prije bila sam pomoćnica izborniku belgijske reprezentacije, koji mi je tada bio trener u klubu. On me na neki način usmjerio u taj posao jer je odbojka moj život i znala sam da ću ostati u tom okruženju i nakon aktivne igračke karijere. Kasnije je stigla, 2009. ponuda Vollero Zuricha da postanem trenerica, a to je nešto što se ne odbija, pa sam se iz Belgije preselila u Švicarsku. Bila sam četiri godine i izbornica švicarske reprezentacije. Dvije godine sam bila trenerica Dinama iz Moskve, radila sam i u Srbiji i u Indoneziji, a osim reprezentacija Belgije i Švicarske također sam četiri godine vodila i Austriju. Prošle sam sezone bila trener u Švicarskoj, u Volleyball Academy - sažela je bogatu prošlost za službenu stranicu HOS-a.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

Ilić ima iskustva s radom s mladim igračicama.

- Moj je rad u Švicarskoj uvijek bio vezan nekako uz razvoj mladih igračica. Radila sam puno i s mladim igračicama s ovih prostora, poput Alajbeg, Kaleb, Grbac, Deak… Iako sam u karijeri radila s velikim svjetskim imenima poput Nataše Osmokrović, Gončarove, Košeleve, meni je uvijek nekako u duši bilo draže raditi s mladima. Zato sam rado prihvatila poziv za rad u švicarskoj akademiji jer su tu bile mlade igračice koje su prvi puta dobile priliku za rad u najvišem rangu natjecanja.

Jeste li pratili zbivanja u Hrvatskoj?

- Odavno sam otišla iz hrvatske odbojke, ali nikad nisam prestala pratiti zbivanja u Hrvatskoj. Hrvatskoj se dogodilo mnogo lijepih rezultata i uspjeha u međuvremenu, ali bilo je i perioda svojevrsnog zatišja, što je potpuno razumljivo. Nakon što sam dobila poziv čelnika HOS-a, shvatila sam da ponovno dolazi vrijeme novog vala koji sam i sama osjetila kada sam kao mlada dolazila u Hrvatsku kao igračica. Došlo je vrijeme da hrvatska odbojka ponovno kroz mlađe dobne selekcije stvori velike, svjetske igračice. Pratila sam i znam da se posljednjih godina radilo teško i naporno, ali i da se sada pojavljuje jedna nova generacija koja bi mogla, uz veliki rad, donijeti puno toga dobroga. Nisam euforičan tip, ali vidim da se u HOS-u našla dobra ekipa bivših odbojkaša s velikim znanjem i to mi daje razloga za optimizam u cijelom tom projektu.“

Konkretnije, Cro team bio bi...

- Reprezentacija preko ljeta ima puno posla, EP U18, SP U17, ali je načelni dogovor da se paralelno oformi CRO Team koji bi izgledao poput sličnih projekata u Europi koji su odavno zaživjeli. Dakle, CRO Team bi tijekom sezone trebao živjeti skupa, djevojke bi išle u školu, igrale bi u domaćoj ligi… Ima tu još dosta nedefiniranih stvari koje moramo u hodu riješiti, ali je važno da imamo zajedničku viziju. Baza tog budućeg CRO Teama je otprilike poznata, neke i sama poznajem jer su se već pojavljivale na internacionalnoj sceni. Trenutno baš pregledavam sve te popise po dobnim kategorijama, bi bile zastupljene igračice 2009. godište i mlađe. Dakle, od prvog razreda srednje škole. Uz mene će najvećim dijelom biti i koordinatorica svih selekcija, moja nekadašnja suigračica Marija Anzulović uz koju me veže dugo igračko i privatno prijateljstvo, što mislim da je jako dobro za buduću suradnju - pred kraj će Ilić.

- Voljela bih da ta vrlo zanimljiva ideja zaživi što prije i traje što dulje. Cilj koji smo si svi zajedno zadali vrlo je ambiciozan, a za to je potrebno vrijeme. Mlađe dobne kategorije uvijek su imale dva zadatka: stvoriti igrača i, naravno, koliko je to moguće, napraviti rezultat. U ovom slučaju, pod terminom rezultat, mislim da je potreba da se stvore reprezentativci koji će ostati što duže u našoj odbojci. Oni koji me poznaju, znaju da više od svega želim pobijediti, no termin pobjeda u ovom je slučaju malo kompleksniji, i mislim da rezultat svega moraju biti igrači koji će trajati dugi niz godina na internacionalnoj razini i koji su u konačnici sposobni napraviti nešto veliko.