Dominacija Mladosti: Odbojkaši i odbojkašice osvojili Kup...

U reprizi prošlogodišnjeg finala Kupa Snježane Ušić odbojkašice zagrebačke Mladosti ponovno su pobijedile Dinamo te slavile s 3-1 (25-21, 25-16, 19-25, 25-22) nakon nešto manje od dva sata finalnog dvoboja odigranog u vinkovačkoj dvorani Lenije.

Statistički, Mladost je dominirala u bloku (15-6) i bila bolja u napadu (51-46), ali je više griješila (27-24). Andrea Mihaljević je sa 22 poena bila najučinkovitija igračica finala i osvojila je MVP nagradu.

Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

- Predobar je osjećaj ponovno osvojiti Kup. Znale smo kako je to, jer smo ga osvojile lani pa smo to došle ponoviti. Čestike mojim suigračicama na igri i trofeju, no još nije gotova sezona, idemo i po naslov prvakinja - izjavila je najbolja igračica finala.

- Ovo mi je prvi trofej kao prvom treneru pa ću ga uvijek pamtiti. Hvala Vinkovcima i sjajnoj publici na odličnoj atmosferi, bodrili su nas i to nam je puno značilo. Pokazali smo još jednom da se najbolja odbojka igra u Domu odbojke. Ovo ćemo proslaviti, a onda idemo i po drugi trofej u ovoj sezoni, po još jedan naslov prvakinja Hrvatske - poručio je trener Mladosti Darko Nojić.

Odbojkaši zagrebačke Mladosti pobjednici su Hrvatskog kupa "Vinko Dobrić" nakon što su u finalu u Vinkovcima svladali osječku Mursu s 3-1 (25-20, 25-19, 31-33, 25-20).

Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Bila je to repriza prošlogodišnje završnice, kada su s 3-2 u Zagrebu slavili Osječani. Kod Murse je najbolji bio Danilo Vuković s 18 poena, dok su kod Mladosti prednjačili Lukaš Smolej (18) i Gabrijel Cvanciger (16).

Za Mladost je rekordni 23. naslov, dok je Mursa ostala na tri trofeja.

Navečer u finalu odbojkašica igraju zagrebačka Mladost i Dinamo.