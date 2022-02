Ni Zvone (Boban, nap. a.), ni ja ne bismo dali Šukera za deset Batistuta. Je.. te Batistuta, ispalio je Miroslav Ćiro Blažević legendarnu izjavu uoči utakmice protiv Argentine (1-0) na SP-u 1998. godine.

Hrvatska je taj susret izgubila i skupinu završila na drugom mjestu što ju je poslalo na Rumunjsku u osmini finala. Nije zabio ni Šuker, a nije zabio ni Batistuta. I to je bilo pravo čudo obzirom da je ovaj velikan tijekom karijere utrpao 300 golova. Hrvatska je bila jedna od rijetkih kojoj je to pošlo za rukom.

Čudesni Gabriel Batistuta umirovio se 2005. godine i potpuno povukao iz javnog života. Nema ga više u nogometu, tu i tamo komentira neku utakmicu, a u krugu svoje obitelji proslavit će 53. rođendan.

Bio je jedan od najboljih napadača na svijetu. Snažan kao bik, brz, s ubojitom desnicom koja je samo trpala. U svojim igračkim danima uništavao je protivničke obrane uglavnom u dresovima Fiorentine, Rome i Argentine, karijeru završio u Al-Arabiju. Na 516 utakmica zabio je 300 golova, a kakav je igrač bio dovoljno govori podatak da je drugi najbolji strijelac Argentine u povijesti, ispred njega je samo Leo Messi. Batistuta je u 78 utakmica u dresu 'gauča' zabio 56 golova. a danas ima velike zdravstvene probleme jer je igrao i kad nije trebalo. Koljena i zglobovi su patili pa je primao injekcije kako bi uopće mogao nastupiti. No, sve to ima svoju cijenu.

Veličanstvenu karijeru završio je 2005. godine i odlučio uživati u mirovini. Kako bi se maknuo od svega, kupio je imanje, napravio farmu i počeo se baviti stočarstvom. Bio je to potpuno novi svijet za njega. Više nije bilo treninga, utakmica, borbe za trofeje, gladi za golovima. Nije više bio u vrtlogu nogometne javnosti i to je ostavilo posljedice na njemu. Što mentalne, što fizičke. I tada je krenuo pakao. Bilo je dana kada nije mogao ustati ni iz kreveta zbog bolova u nogama. Bio je očajan, bolovi su bili nepodnošljivi pa je tražio da mu amputiraju obje noge.

- Ostavio sam nogomet i preko noći nisam mogao hodati. Vršio sam nuždu u gaće iako mi je WC bio udaljen tri metra. Bilo je 4 ujutro, znao sam da ako ustanem da će me zglobovi ubiti. Ne mogu to opisati riječima, tu bol više nisam mogao podnijeti.

Liječnici ga nisu poslušali, ali zato su mu olakšali. Prije tri godine švicarski doktori su mu ugradili protetičko pomagalo u lijevu nogu i olakšali život. Stanje mu se itekako poboljšalo.

U Italiji je igrao u vrijeme kad je Serie A bila najpopularnija liga svijeta, a on sam bio je jedan od najboljih njenih igrača. Tada je rekao da 'ne voli nogomet te da ga igra samo zato što mu je to posao'. Mnoge je šokirao, ali ta izjava lako se može pretočiti i u sadašnjost. Nogomet je postao biznis i mnogi se bave njime upravo zbog ogromnog novca.

- Da, rekao sam to, ali samo zato da zaštitim sebe od medija i javnosti. Čim sam to rekao prestali su me ispitivati. Morate znati da sam igrao u Italiji kada su tamo bila sjajna vremena za nogometaše. Uvijek sam bio pod velikim pritiskom, svi su pričali samo o nogometu, a meni je to bilo užasno dosadno - priča Batistuta te otkriva da se sada ipak promijenio.

- Sada volim nogomet, taktiku, treninge i sve što se događa na terenu. Nisam bio takav kad sam bio mlađi, ali nogomet je kroz godine postao moja strast, moj život i zrak koji udišem. Znate, sada baš uživam u nogometu, a da ga uopće ne igram. Jedino što ne volim jesu intervjui - nasmijao se legendarni Argentinac.

I danas je daleko od svjetala pozornice, rijetko ga se može vidjeti u javnosti, ali zato uživa u mirovini i čarima života. Pa legendo, neka ti je sretan 53.!