Legendarni Brady vratio se iz mirovine nakon mjesec i pol dana: Imam nedovršenog posla

Prije mjesec i pol dana došla je vijest za koju su se mnogi nadali da ju neće čuti još neko vrijeme. Nakon što nije uspio obraniti naslov sa svojim Tampa Bay Buccaneersima, legendarni Tom Brady (44) otišao je u mirovinu.

Stigao je tada kraj jednoj velikoj eri, mnogi su mu se zahvalili na svemu što je napravio, a on je odjahao u suton. Ipak, kopkalo ga je nešto. Nakon 22 godine više ništa neće biti isto. Nema krvavih priprema, treninga, utakmica, nema više tog sportskog života, adrenalina, neizvjesnosti i sve što ide uz to. Nema više velikih utakmica. A kako je i s 44 godine u fantastičnoj formi, shvatio je da ipak još nije došlo vrijeme za kraj.

Legendarni Tom Brady vratio se iz mirovine nakon svega šest tjedana kada je objavio da je kraj. Mnoge je razveselila ta vijest jer barem još jednu sezonu gledat ćemo ples jednog od najvećih ikada.

- U posljednja dva mjeseca shvatio sam da je moje mjesto još uvijek na terenu, a ne na tribinama. Doći će i vrijeme za to. Ali ne sada. Volim svoje suigrače i volim obitelj koja me podržava. Zbog njih je sve ovo moguće. Vraćam se za svoju 23. sezonu u Tampi. Imamo nedovršenog posla - napisao je Brady i oduševio mnoge.

Zanimljivo, Brady je i ove sezone bio daleko najstariji aktivni igrač u NFL-u, a bio je stariji i od četiri trenera (od njih osam) koji su se našli u konferencijskim polufinalima.

I ovu sezonu odradio je na MVP razini, u regularnom dijelu predvodio je cijelu ligu po bačenim jardima (5316 jardi) i touchdown dodavanjima (43). Bilo je jasno da može još raditi razliku. U sjajnom je fizičkom stanju, a o nevjerojatnoj ruci da i ne pričamo. Pa se odlučio vratiti i još malo popuniti svoje stranice u knjizi s rekordima.

Ikona ovog sporta više od 20 godina vladala je NFL scenom, a do Super Bowl naslova stizao je 2002., 2003., 2005., 2015., 2017., 2018. i 2020. godine. Šest naslova nema nitko, dok mu je s pet naslova od svih igrača u povijesti najbliži Charles Haley.

Tom Brady u NFL je stigao 2000. godine, kao pick šeste runde (ukupno 199.) te su ga godine draftirali New England Patriotsi. Vjerojatno nitko u Bostonu, pa niti cijelom Massachusettsu, tada nije mogao ni sanjati kakva zvijezda stiže među Patriotse, u njega je tih dana vjerovao tek - Bill Belichick.

Ovaj je dvojac sljedećih 20 godina pisao povijest, Patriotse zajedničkim snagama odveo do šest osvojenih naslova. No, onda je prošle godine "nešto puklo" i Brady je na iznenađenje sportske javnosti preselio u Tampu. Samo s jednim ciljem, osvojiti još jedan naslov, dokazati svima (prije svega samome sebi, ali i Billu Belichicku) da do naslova može i na nekoj drugoj adresi. A onda je to i dokazao.

Igrao je u čak 10 Super Bowla, pet puta bio MVP, nebrojeno puta dizao ljestvicu kada se činilo da je nemoguće dodatno podići razinu izvedbi... I nema nikakve sumnje. Tom Brady je GOAT NFL-a i Amerikanci ga opravdano uspoređuju s Michaelom Jordanom.

I sada kada se činilo da je došao kraj, shvatio je da ne može bez svog najdražeg sporta. Ples čudesnog Bradyja i dalje ćemo gledati...