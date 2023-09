Legendarni Finac u Splitu! 'Da mala zemlja tako dominira! Kako su Šuker i Boban harali...'

Poznato lice na Gripama, ali ne iz svijeta košarke ili tenisa, nego iz svijeta nogometa – ni manje ni više nego legendarni finski nogometaš Jari Litmanen, najveći nogometaš kojeg je ova skandinavska zemlja ikad dala. A u Splitu je kako bi odgledao Davis Cup ogled Hrvatske i Finske...

- Nemam funkciju ovdje, volim tenis i sport općenito. Ovdje smo na odmoru pa sam svratio pogledati i podržati finsku reprezentaciju – otkrio nam je legendarni centarfor, kojeg se splitska publika najviše sjeća po ogledima četvrtfinala Lige prvaka između Hajduka i Ajaxa. Prvi susret u Splitu, koji je odigran u proljeće 1995. godine završio je remijem bez golova, a u uzvratu je slavio Ajax 3-0 i prošao u polufinale.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

- Sjećam se da je ovdje u Splitu bilo teško, da je Hajduk bio dobar, a atmosfera na stadionu sjajna, ali u Amsterdamu je do izražaja došla naša kvaliteta i utakmicu smo riješili relativno lako, čini mi se da je bilo 3-0. Sjećam se da je Hajduk imao jaku momčad, ne mogu sad ovako na pamet o imenima, ali bilo je tu dosta poznatih igrača, reprezentativaca...

Mnogi ljubitelji nogometa stajališta su kako je ta generacija Ajaxa vjerojatno najbolja momčad koja je u devedesetima igrala u Europi. Osim Litmanena tu su bili i Van der Saar, Blind, Rijkaard, braća de Boer, Kanu, Seedorf...

- Da, bila je to sjajna generacija, ali to su bila druga vremena kada su klubovi mogli zadržati igrače, nakon što je Bosman srušio na sudu to pravilo, sve se promijenilo i teško je više bilo imati i zadržati takvu momčad na okupu. A mnogi su napravili velike karijere, kako u klubovima, tako i u reprezentaciji.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Upitali smo legendarnog Finca i kako komentira sjajne rezultate koje postiže hrvatska reprezentacija u zadnjih pet godina.

- Sjajno je to, stvarno je za pohvaliti da jedna tako mala zemlja dominira svjetskim nogometom. Ali nije to za mene novost, sjećam se ja dobro i generacije s Bobanom i Šukerom koja je harala... Iz generacije u generaciju imate sjajne nogometaše, nekad Bobana i Šukera, potom Rakitića i Modrića... Hrvatska je talentirana nacija s puno poznatih nogometaša - kazao je Litmanen, koji i dalje prati Ajax, no još uvijek nije upoznao dvije zadnje akvizicije, Šutala i Sosu.

- Ajax je veliki stroj, kupuju puno mladih igrača, ulažu u njih i plasiraju ih na tržište. Vjerujem da ću ih upoznati ako su dobri - nasmijao se za kraj .