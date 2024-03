Legendarni Hrvat zaplakao na spomen Đokovića: Supruga i ja smo ga prihvatili kao sina...

Novak Đoković (36) jedan je od najvećih tenisača svih vremena, a veliku ulogu u njegovom razvoju imao je jedan Hrvat. Legendarni Nikola Pilić (84), najuspješniji trener u povijesti Davis Cupa s pet naslova, prepoznao je Novakov talent u najranijim danima.

Srpski tenisač izbrusio je vještine u Pilićevoj teniskoj akademiji u Oberschleimu i stasao u ovo što je danas. Često ga se Novak sjeti i napomene kako će mu vječno biti zahvalan na svemu što je učinio za njega.

Foto: Facebook/Polska Policja

Karijera jednog od najvećih teniskih trenera svih vremena konačno je završila na filmskom platnu. Promocija filma 'Nikola Pilić - Legenda' bit će na 71. Martovskom festivalu u Beogradu, a Pilić je na press konferenciji pričao o početnim danima Novaka u njegovoj akademiji.

- U to doba zaista nisam znao hoće li biti najbolji tenisač svih vremena, ali činjenica da smo njega prihvatili u mojoj Akademiji sa... Prihvatili smo ga kao da je naš sin - kazao je Pilić.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list

Svladale su ga emocije. Suze su krenule niz njegove obraze dok je pričao o srpskom tenisaču o kojem samo ima riječi hvale. Posebna je veza između njih dvojice.

- To su sve emocije koje dobivaju neki stari ljudi, koje prije nisam imao. Činjenica je da moja supruga i ja smo Novaka primili stvarno kao specijalnu osobu, znajući što se događa i ovdje u Srbiji. Oprostite što su emocije izvirile iz mene. Novak kao čovjek i kao igrač je jedna specijalna osoba i njegova osobnost i karizma... Ja sam bio uvjeren da će on biti sjajan tenisač, nisam znao da će biti broj jedan. Njegov kvaliteta je da je kao čovjek i kao igrač izuzetno veliki i to smo vidjeli i moja supruga i ja . rekao je legendarni Splićanin.