Legendarni igrač Dinama započeo štrajk glađu. 'Klub mi već godinama duguje 70.000 €'

Dao sam srce za Dinamo, život i mladost. Klub mi je dužan već gotovo 30 godina, ako mi ne plate, krećem u štrajk glađu, najavio je tako prije osam dana legendarni igrač Dinama Slavko Ištvanić (58).

Rekao je kako čeka da mu se jave iz aktualne klupske garniture s opcijama za rješenje ove situacije, ali kako pomaka nije bilo, danas u podne je u svome domu započeo sa štrajkom, doznaje Večernji list.

Zagreb: Predstavljanje liste i programa Dinamovo proljeće koju predvodi Velimir Zajec | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Odigrao je za 'modre' 527 utakmica, legenda je zagrebačkog kluba za kojeg je ginuo na terenu, ali oni se nisu ponijeli prema njemu nimalo gospodski. Kako tvrdi, već gotovo 30 godina dužni su mu 70.000 eura.

- To je doneseno po sudskoj presudi Općinskog suda u Zagrebu iz 1997. No dugo je trajalo to suđenje. U 90 posto slučajeva odvjetnici Dinama nisu se pojavljivali na ročištima i na kraju je to završilo tako da je sutkinja zatražila da se dostavi rješenje tko je pravni sljednik NK Dinama, HAŠK Građanskog i Croatije. Dostavljeno je rješenje da je Dinamo d.d. pravni sljednik otišao u stečaj te da je pokrenut stečaj nad Dinamom i da se ja jednostavno nemam odakle naplatiti - kazao je za Večernji.

Ištvanić je nogometnu karijeru započeo u Dinamu gdje je proveo čak 12 godina i skupio nevjerojatnih 527 nastupa te osvojio naslov prvaka 1993. godine. Zatim se uputio u Segestu, Sesvete, Novalju i Dugo Selo, gdje je i završio karijeru.

Bio je jedan od igrača kojeg ste morali imati u ekipi. Bio je Dinamov Totti i Zanetti. Veliki radnik, čovjek koji je uvijek igrao za momčad, koji je znao podviknuti kada je trebalo i podignuti igrače. Bio je nezamjenjiv u zvjezdanom Dinamu gdje su igrali Šuker, Zvone Boban, Igor Cvitanović, Kujtim Shala, Marko Mlinarić...

Koliko je bio bitan, znao je i Franjo Tuđman. Ištvanić je kao kapetan, branič i vođa Dinama bio veliko ime na ovim prostorima, željeli su ga brojni klubovi, no bivši predsjednik RH je izričito zabranio njegov odlazak. Bio je potpuno podređen momčadi za koju bi dao sve, a to se vidjelo 1989. i 1993. godine, kada je proživio ogromne obiteljske tragedije. Te kobne 1989. godine Dinamo je igrao protiv Borca u Banja Luci, a njemu je dan prije preminula tek rođena kćer.

- Sjećate li se čuvene utakmice između Borca i Dinama u Banjoj Luci 1989. kad je Beusan ispraznio tribinu s BBB-ima? Dan prije mi je umrla curica. Rodila se prerano, bila je u inkubatoru i umrla je od sepse. Zamislite što sam proživljavao tih dana. Supruga mi je bila u bolnici, a ja sam ipak ispunio papirologiju koju sam morao i otputovao u Banju Luku - rekao je jednom prilikom.

Četiri godine poslije Modri su trebali igrati protiv Hajduka u finalu Kupa, a Slavka je pogodila još jedna tragedija. Umro mu je otac samo dan prije, no on je svejedno otišao na utakmicu.

- U četiri sata popodne sam pokopao oca, a u osam navečer sam igrao protiv Hajduka. Toliko mi je Dinamo značio. Ovo znaju samo moji najbliži.