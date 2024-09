Legendarni NBA prvak opleo po Dončiću: 'Treba mu uzeti pivo'

Luka Dončić (25) jedan je od najboljih košarkaša na svijetu, a malo je onih koji mu mogu parirati otkako je došao u NBA ligu. Ove je sezone svoje Dallas Maverickse odveo do finala u kojem su Boston Celticsi ipak bili presnažni, ali je Dončić košarkaškom svijetu dao do znanja kako je spreman za osvajanje titula.

Slovenski košarkaš ima ugovor s Mavericksima do ljeta 2026. godine uz opciju produženja do ljeta 2027. godine. I svaki klub na svijetu htio bi Dončića u svojim redovima. Ali ne i legendarni NBA prvak Robert Horry, koji je tijekom svoje karijere sedam puta osvojio prsten prvaka.

Horry smatra kako Dončić nema dobre životne navike i kako će s godinama to doći na naplatu. Zato smatra kako se Los Angeles Lakersi, koji u Dončiću vide pravog nasljednika za LeBrona Jamesa (39), ne bi trebali zanimati za Dončića.

- Koliko će imat godina kad mu istekne ugovor? 31, 32? Ni sada ne spada među najbolje obrambene igrače lige, a to je ono što je problem Lakersa. Oni moraju dovoditi atletski snažne igrače koji igraju dobru obranu. Luka to nije. Može postizati koševe kao nitko, ali znamo da bi se iz njegovih ruku moralo uzeti pivo jer on nije tip osobe koja ostaje u formi. Bit će dobar, ali nije ono što Lakersima treba - smatra Horry.

Horry je tijekom karijere igrao za Houston Rocketse, Phoenix Sunse, LA Lakerse i San Antonio Spurse. S teksaškim klubovima Rocketsima i Spursima osvojio je po dviej titule, a s Lakersima tri. Posebno je ostao upamćen kao sjajni šuter koji je svoje najbolje trenutke često imao kada su se lomile utakmice.