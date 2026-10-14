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DOŠAO U SPLIT

Legendarni Nijemac stigao na Poljud i postao član Hajduka

Piše 24sata,
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Legendarni Nijemac stigao na Poljud i postao član Hajduka
Foto: HNK Hajduk
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Podolski šokirao Poljud: bivši as Bayerna i Arsenala postao član Hajduka, a Bilić mu uručio dres s brojem 10

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Lukas Podolski (41), nekadašnji njemački reprezentativac i nogometaš Bayerna, Intera i Arsenala, posjetio je splitski Poljud uoči Hajdukove utakmice s Ajaxom. Bivšeg napadača dočekao je predsjednik Hajduka Ivan Bilić, koji mu je uručio dres s brojem 10. Podolski je tom prilikom postao i član splitskog kluba.

Hajduk je vijest objavio na svojim službenim kanalima, uz nekoliko detalja o posjetu.

„Uoči sutrašnje utakmice s Ajaxom na Poljudu smo danas ugostili Lukasa Podolskog, koji je ovom prilikom razgledao naš stadion i pobliže se upoznao s bogatom poviješću Hajduka. Za uspomenu na posjet uručili smo mu prigodne poklone i člansku iskaznicu našeg Kluba. Hvala na posjetu, Lukas!”, poručili su iz Hajduka.

Podolski je profesionalnu karijeru završio proteklog ljeta, a posljednji klub bio mu je poljski Górnik Zabrze, u kojem ima i suvlasnički udio. Gornikova navijačka skupina također se zove Torcida i ima prijateljske odnose sa Splićanima. Tako je tijekom završnog dijela karijere nastupao i u zemlji iz koje potječu njegovi roditelji.

Najveći trag ostavio je u Kölnu, za koji je upisao 181 nastup i postigao 86 golova. Tijekom bogate karijere nosio je i dresove Bayerna, Intera, Arsenala, Galatasaraya, Vissel Kobea i Antalyaspora. Za njemačku reprezentaciju nastupio je čak 130 puta i zabio 49 golova, a najveći uspjeh ostvario je 2014. godine, kada je s Elfom osvojio naslov svjetskog prvaka.

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