Legendarni Rumunj otkrio je nevjerojatan Ronaldov plan: 'Zato još nije otišao u mirovinu'

Ponajbolji svjetski košarkaš LeBron James (39) dočekao je dolazak sina Bronnyja (19) u najjaču svjetsku košarkašku ligu te će u nadolazećoj sezoni igrati zajedno u dresu LA Lakersa, a istim putem želi ići i Cristiano Ronaldo (39). Njegov Cristiano Jr. (14) igra za saudijski Al-Nassr baš kao i otac, samo mu trebaju barem još dvije godine da može zaigrati za seniorsku momčad.

Portugalac ima ugovor do lipnja iduće godine, a moguće da će i nakon toga ostati u Saudijskoj Arabiji, ako ne u Al-Nassru, možda u nekom drugom klubu jer država dobro plaća i radi na promociji nogometa.

- To je njegova prava motivacija, želi odigrati utakmicu sa sinom, zato ne odustaje. Da je u nekom drugom klubu, primjerice Real Madridu, to bi bilo puno teže, ali u Al-Nassru je to moguće. Nije nemoguće da igraju zajedno - rekao je legendarni Rumunj Adrian Mutu za iAM SPORT.

Ronaldov sin rođen je 17. lipnja 2010. godine, odnosno tek je napunio 14 godina, a otac će mu imati 41 godinu kad će moći zaigrati sa sinom. Po primjeru Laminea Yamala (16) u španjolskoj reprezentaciji vidimo da je moguće pa bi tako mogli vidjeti oca i sina Ronalda na terenu.