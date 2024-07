Ronaldo prekinuo šutnju i oglasio se poslije ispadanja s Eura: 'Zaslužili smo više...'

Portugal nije uspio proći u polufinale Europskog prvenstva u Njemačkoj. Nakon 90 minuta rezultat s repreznetacijom Francuske je bio 0-0, a golova nije bilo niti poslije produžetaka. Minimalne greške odlučivale su kod penala, a jedini koji nije iskoristio udarac s 11 metara bio je Portugalac Joao Felix (24) u trećoj seriji.

Cristiano Ronaldo (39) tako se od Eura oprostio bez željenog rezultata sa reprezentacijom. Ovo je bilo njegovo posljednje Europsko prvenstvo, što je i potvrdio nakon utakmice protiv Slovenije.

- Naravno da je ovo moje posljednje Europsko prvenstvo, ali ne pokreće me to. Pokreće me entuzijazam. Bilo mi je žao navijača. Uvijek dajem sve od sebe za ovaj dres, bez obzira na promašaje ili pogotke. Tako ću cijeli život. Odgovornost se mora preuzeti - rekao je Ronaldo nakon Slovenije.

Cristiano Ronaldo File Photo | Foto: Bradley Collyer/PRESS ASSOCIATIO

Odgovornost je preuzeo protiv Francuske kada je prvi pucao penal i sigurno ga zabio. No, na njegovu žalost, to nije bilo dovoljno. Ronaldo se tako nije upisao u povijesne knjige kao najstariji strijelac Eura jer se golovi zabijeni u raspucavanju s bijele točke ne računaju. Mjesto najstarijeg strijelca još će neko vrijeme držati naš Luka Modrić (38).

Nakon ispadanja, Ronaldo se oglasio na Instagram profilu.

"Željeli smo više. Zaslužili smo više. Za nas. Za svakog od nas. Za Portugal. Zahvalni smo za sve što ste nam dali i za sve što smo do sada postigli. Na terenu i izvan njega. Siguran sam da će sve ovo što smo ostavili u nasljeđe biti cijenjeno i da ćemo sve to nastaviti graditi. Zajedno". napisao je Ronaldo.