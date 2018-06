Legendarni Šarunas ide u NBA nakon čudesnog posla u Litvi?!

Sredinom svibnja Toronto Raptorsi otpustili su trenera Dwanea Caseya i to nekoliko dana nakon što su ispali u drugom krugu doigravanja Istočne konferencije od Cleveland Cavaliersa omjerom 0-4 u pobjedama.

Trenerska pozicija jedine kanadske NBA momčadi ostala je upražnjena, no prema pisanju Adriana Wojnarowskog, Litvanac Šarunas Jasikevičijus (42) trebao bi sjesti na klupu Raptorsa.

Toronto President Masai Ujiri interviewed Zalgris (Lithuania) coach Sarunas Jasikevicius for the Raptors head coaching job, league sources tell ESPN. Jasikevicius is a young EuroLeague coaching star and former NBA player.