Legendarni Schmeichel: Modrić bi trebao osvojiti Zlatnu loptu!

Bivši golman Danske i Manchester Uniteda Peter Schmeichel nema previše dvojbi oko toga tko bi ove godine trebao dobiti Zlatnu loptu. Nominirani su Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo i naš Luka Modrić.

- Nadam se da će Luka Modrić pobijediti, jer je ono što je napravio na Svjetskom prvenstvu bilo uistinu posebno. Također, on je takav momak da ne možemo zaboraviti niti njegove utakmice za Real Madrid s kojim je sve osvojio. On ne zabija golove kao Ronaldo ili slični momci, ali on svima pruža mogućnost da zabiju te naporno radi - rekao je Schmeichel, čiji je sin Kasper ljetos branio za Dansku na Svjetskom prvenstvu koja je u osmini finala eliminirana od Hrvatske nakon raspucavanja penala.

Ove godine Modrić je proglašen za najboljeg igrača Svjetskog prvenstva u Rusiji, a prije nekoliko dana izabran je i za najboljeg igrača prošle sezone u izboru Uefe u kojem je o pobjedniku odlučivalo 55 novinara, po jedan iz svake zemlje članice Uefe, uključujući 24sata kao jedini hrvatski medijski predstavnik, i 80 trenera klubova koji su igrali Ligu prvaka i Europsku ligu.

