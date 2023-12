Legendarni Slovenac o borbi za titulu u HNL-u: Hajduk će nositi navijači, puno je lošiji na terenu

Samo su dva nogometaša zabila hat-trick hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Englez Theo Walcott (34) umirovio se u Southamptonu prošlo ljeto, a Primož Gliha (56), koji je zabio tri komada na Poljudu, u tom klubu igračkih umirovljenika već je 18 i pol godina. Trenutačno je izbornik Kosova.

- Nogomet je danas vrlo zanimljiv. Favorita više nema, tu su svi negdje, mi smo izašli svi iz jugoslavenske škole nogometa. Nogomet je bio na visokom nivou. A kada zabiješ Hrvatima tri komada, ostaje to u sjećanju - rekao je Gliha u razgovoru za Studio 4 HTV-a.

Slovenija i Hrvatska prvi će put zajedno zaigrati na velikom natjecanju iduće ljeto u Njemačkoj, a bivši napadač Dinama očekuje dobre rezultate.

- Rezultati u kontinuitetu kažu sve. Vi imate pozitivnu notu jer uvijek želite više, više i više - kazao je.

Dotaknuo se i pitanja infrastrukture i usporedio derutni Maksimir, koji bi uskoro trebao biti srušen, i slovenski stadion Stožice, izgrađen 2009.

- U moje vrijeme (1990.-1992., op.a.) Maksimir je definitivno bio ljepši. Da, to je malo degutantno jer ste ipak nogometna nacija. Mi smo napravili manji nogometni stadion za 16.000 ljudi u Ljubljani. Puno je koštao, vjerojatno će i vaš puno koštati, ali kad ga napravite bit će elegantan. Baš je vrijeme da se izgradi...

'Samo reprezentacija puni taj stadion'

No nije sve bajno oko lijepog stadiona u slovenskoj prijestolnici.

- Investicija je bila s više strana, prodavala se okolina jer se nije ni vratilo. Samo reprezentacija puni taj stadion i to je malo sporno. Kad je reprezentacija, imaš puno gledatelja, a kad imaš utakmicu Dinama s normalnom momčadi, tu nemaš puno ljudi. Sva velika mjesta imaju problema s održavanjem - rekao je Gliha i dodao:

- To je gradski stadion, bit će i vaš vjerojatno (izglednija je opcija da će biti privatni. op.a.), ali to je jako teško održavati ako je stadion za 50.000 ljudi, to je veliki problem. Pogotovo za vas kao zemlju od četiri milijuna ljudi, a nas ima dva milijuna. Na Stožicama igraju Olimpija i Bravo, dva gradska kluba, ne vraća se puno taj financijski dio. Ali kapacitet je najbitniji, Zagreb je puno veći i treba kapacitet od oko 30.000.

'Kao dinamovac tipujem na Dinamo, ali...'

A kako vidi borbu za naslov u HNL-u? Hajduk ima šest bodova više od Rijeke, koja ima utakmicu manje, i sedam više od Dinama, koji treba nadoknaditi dva susreta iz prvog dijela sezone.

- Imat ćete vrlo zanimljivo prvenstvo između Hajduka i Dinama. Na koga tipujem? Ha, kao dinamovac normalno na Dinamo. Ali neće biti jednostavno jer Hajduk ima stvarno dobru publiku. Puno bolju publiku ima Hajduk i taj neki religiozan odnos sa strane ljudi, to će vjerojatno nositi Hajduk koji je puno lošiji na terenu nego na tribinama - zaključio je Primož Gliha.