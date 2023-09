Čovjek koji je šokirao Poljud: Pustili smo vam utakmicu, a sad želim ogled 'vatrenih' i Kosova

Znate li tko je u povijesti zabio tri gola Hrvatskoj u natjecateljskoj utakmici? Jedan je, Theo Walcott (34), prošli mjesec otišao u mirovinu, a drugi je ovaj tjedan u Hrvatskoj! U srijedu je igrao humanitarnu utakmicu za SOS Dječje selo Lekenik, a i dalje ga svi pamte (samo) kao čovjeka koji je šokirao "vatrene" na Poljudu.

Primož Gliha (55) je 2. travnja 1997. u kvalifikacijama za SP zabio tri gola Hrvatskoj u remiju 3-3 sa Slovenijom.

- Igrao sam ja i u drugoj utakmici u Ljubljani, ali smo vam pustili da pobijedite 3-1, haha - govori nam Gliha.

Posljednje je dvije godine izbornik Kosova.

- Vrlo mi je dobro, tri godine radim tamo i jako su korektni. A život je skoro kao u Zagrebu - kaže pa otkriva:

Vidio sam da rat dolazi...

- Razgovarat ću s HNS-om da dogovorimo prijateljsku utakmicu u ožujku. Iako ja imam ugovor samo do studenog.

Gostovanje u Splitu s reprezentacijom Slovenije, za koju je od 1992. do '98. zabio deset golova u 28 nastupa, nije mu bio jedini doticaj s Hrvatskom. Gliha je, naime, 1991. potpisao za Dinamo iz Olimpije.

Foto: LAURA HASANI/REUTERS

- Odigrao sam, nažalost, samo dvije utakmice, jer ubrzo je počeo rat. To je nešto najgore što sam doživio. Vidio sam da dolazi, nešto ranije i u Sloveniji je nakratko zaratilo, grozno...

Karijera ga je dalje vodila u Yokohamu, Krku, Muru, Chamonix, Izrael, Klagenfurt, mađarski ZTE... Od 1986. do '90. igrao je za Olimpiju i iskusio ono što obično slušamo od starih dinamovaca:

Hajduk me razočarao

- Dinamo je velik klub, kao i Hajduk, ali sam očekivao da će Hajduk biti konkurentniji, zadnjih me godina šokirao i razočarao. A Dinamo je uvijek bio veliki klub, samo najveći je problem bio što mu u Jugoslaviji nisu dopuštali da bude prvi. Ah, tako je to bilo, u zadnjih pet kola nije mogao postati prvak netko koga nisu htjeli na prvom mjestu, kao što nije mogao ispasti klub koji je "morao" ostati u ligi. Zlatka Dalića znam iz djetinjstva, razmijenili smo sad nekoliko riječi, ali Zorislava Srebrića poznajem jako dobro jer kad sam došao u Dinamo, on je bio odgovoran za nas, igrače sa strane. Najljepše uspomene? Na korektnost ljudi, i u tim vrlo teškim trenucima osjćao sam se jako dobro u Zagrebu. Baš gospodski klub.

Kao izbornik Kosova, detaljno prati HNL.

Foto: LAURA HASANI/REUTERS

- Sad imamo nešto manje igrača iz hrvatske lige nego ranije jer puno nam je igrača rođeno u inozemstvu. Evo, nedavno sam vodio utakmicu protiv Švicarske i nisam ni znao da postoje tenzije jer je pola naših igrača rođeno ondje. Završilo je 2-2. Iz hrvatskih klubova imam Sahitija, ali na krilnim pozicijama nam je najveća konkurencija. Baš i njima govorim da kao da su zemlja krila, svi bi bili krila, a nitko zadnji vezni, haha!

Slovenski i hrvatski nogomet ne mogu se, kaže, uspoređivati, a Slovenac na čelu Uefe ne koristi samo Sloveniji.

Na Kosovu nisu opterećeni odnosima sa Srbijom

- Čeferin znači puno svim malim državama u Europi. Da njega nema, sav novac bi podijelilo 20-ak klubova.

Ali Slovenija ima bolje stadione.

- E, u tome je tradicija na našoj strani. Sjeverniji smo, život je malo bolji. Iako je problem u Sloveniji društvo, a nogomet je njegov odraz. Sve je posljedica ljudskog faktora, svugdje u svijetu. A u bivšoj Jugoslaviji nitko ne ide u pravom smjeru. Naš mentalitet treba zaokret, no teško je kad je u svijetu najvažnija religija novac.

Živi na relaciji Ljubljana - Priština.

- U Prištini je odličan život, ljudi vas poštuju bez obzira na to odakle ste.

A odnos sa Srbijom?

- Moja tema nije politika nego nogomet, ali ne čini mi se ni da su ljudi opterećeni time, tek kad se počne pričati o tome, kad se nešto dogodi, onda se bave time. Živio sam neko vrijeme u Izraelu i također sam odvojio sport od politike.

Može li Ballkani nauditi Dinamu u Konferencijskoj ligi?

- Može se svašta dogoditi. Dinamo ima čvrstu, homogenu momčad, ali uvijek ima problema iznutra, kao i svaki veliki klub, a Ballkani ima mladu i zanimljivu momčad i ulazi u utakmicu neopterećeno, zato Dinamo može imati problema.