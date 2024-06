Legendarni Talijan žestoko opleo po svojima: Pa ljudi, ova reprezentacija nema kvalitetu!

Švicarska je u prvoj utakmici nokaut faze Europskog prvenstva u Njemačkoj izbacila blijedu Italiju pobjedom 2-0. Za Švicarce golove su zabili Remo Freuler (32) i Ruben Vargas (25). Aktualni europski prvaci tako su se oprostili od ovogodišnjeg Eura, a momčad Murata Yakina (49) u četvrtfinalu čeka boljeg iz ogleda Engleske i Slovačke.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:35 Možete li vi ovo? Devet piva nosi na glavi | Video: 24sata/reuters

Koliko je loša bila Italija govori podatak su prvi udarac u okvir gola Yanna Sommera (35) uputili tek u 73. minuti. Ni taj udarac Matea Reteguija (25) nije bio opasan, već je loptu mirno uhvatio švicarski golman.

Poslije takve predstave ostaje još veća žal što je Hrvatska primila gol u 98. minuti koji ju je izbacio s Eura. Kritike talijanskih medija 'sijevaju' sa svih strana, a javila se i trenerska legenda Fabio Capello (78).

London: FA Cup, Chelsea - Manchester United | Foto: John Walton

- Jeste li sigurni da ova reprezentacija uopće ima kvalitetu? Ova momčad, čim malo smanji tempo i naiđe na ekipu s normalnim tempom, dolazi u velike probleme. Igru su mijenjali tisuću puta. Spalletti je mijenjao igru tisuću puta. Na ovoj utakmici je Nicolo Fagioli (23) bio ispred četvorice braniča i bio je potpuno beskoristan.

U rijetkim trenutcima kada je Italija zagospodarila terenom izgledala je tromo i bezidejno u napadu. Po izgubljenoj lopti momčad se loše vraćala u obranu, smatra talijanski trener.

- Najgore je to što smo svaki put, kada bismo krenuli naprijed, bili u opasnosti da primimo gol na drugoj strani. A to nitko nije primijetio. Napravljeno je previše taktičkih grešaka. Vidio sam jednu raštrkanu skupinu igrača. Ne mogu vjerovati da smo u drugom poluvremenu i dalje nešto pokušavali kroz sredinu protiv Švicarske koja se branila s petoricom igrača i da nismo uspjeli raširiti igru. To očito znači da igrači to ne vide i nisu sposobni, pa zbog toga dodaju loptu na 7-8 metara. Vidio sam puno zbrke - zaključio je Capello.