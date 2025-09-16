Legendarni Tom Brady vraća se sportu. Mogao bi nastupiti na Olimpijskim igrama u LA-u...

Tom Brady (48) sinonim je za izvrsnost i dugovječnost u svijetu američkog nogometa. No, nakon što je sedam puta podigao trofej Vincea Lombardija i srušio gotovo svaki zamisliv rekord, najveći quarterback svih vremena mogao bi se upustiti u potpuno novu, neočekivanu avanturu. S debijem flag footballa na Olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine, glasine su sve jače: Brady, koji će tada imati 51 godinu, ozbiljno razmatra povratak na teren kako bi predvodio američku reprezentaciju u lovu na olimpijsko zlato.

Flag football, ili beskontaktni američki nogomet, dinamična je i brza inačica sporta koji je proslavio Bradyja. Na Olimpijskim igrama igrat će se u formatu 5 na 5, na skraćenom terenu dugom 50 jardi s dvije završne zone od po 10 jardi. Utakmica se sastoji od dva poluvremena po 20 minuta, a ključ uspjeha leži u brzini, agilnosti i, naravno, preciznosti dodavanja – vještini koju je Brady doveo do savršenstva.

Foto: Paul Rutherford/REUTERS

Iako je fizički manje zahtjevan od tradicionalnog footballa, flag football je taktički iznimno kompleksan. Upravo bi to moglo odgovarati Bradyju u zrelim sportskim godinama. Njegov legendarni IQ, sposobnost čitanja obrana i donošenja odluka u djeliću sekunde ostali bi njegovo najjače oružje. Sam Brady, rodom iz Kalifornije, ne skriva da ga natjecateljski duh nije napustio.

- Svrbi me svaki put kad se nađem blizu nogometnog terena - izjavio je, potvrđujući da plamen koji ga je vodio do sedam naslova prvaka i dalje gori. Povratak na najveću svjetsku pozornicu, i to u rodnoj državi, bio bi filmski završetak jedne neponovljive karijere.

Njegove olimpijske ambicije nisu samo puka nagađanja. Konkretan korak prema mogućem nastupu u Los Angelesu dogodit će se u ožujku 2026. godine. Tada će Brady sudjelovati na inauguralnom turniru Fanatics Flag Football Classic u Saudijskoj Arabiji. Ovaj događaj okupit će kremu američkog nogometa i poslužit će kao svojevrsni test za Bradyjevu spremnost.

Foto: Hahn Lionel/ABACA USA

Na terenu će mu se pridružiti bivši suigrač i veliki prijatelj Rob Gronkowski te aktivne zvijezde poput Saquona Barkleya i Tyreeka Hilla, čija će brzina biti idealno mjerilo za tempo modernog flag footballa. Ništa manje impresivna nisu ni trenerska imena koja će voditi momčadi – legende poput Petea Carrolla, Seana Paytona i Kylea Shanahana. Sudjelovanje na ovako prestižnom događaju jasan je pokazatelj da Brady ne samo da koketira s idejom, već se aktivno priprema za izazov koji bi ga mogao uvesti u panteon olimpijskih besmrtnika.

Olimpijski san neće biti lako ostvariv. Iako je NFL dao zeleno svjetlo aktivnim igračima za sudjelovanje na Igrama, proces selekcije bit će rigorozan. Organizacija USA Football bit će zadužena za sastavljanje reprezentacije, a konkurencija će biti žestoka. Mnogi današnji vrhunski quarterbackovi i "receiveri" zasigurno će htjeti biti dio povijesnog nastupa.

Foto: Hahn Lionel/ABACA USA

Ipak, ideja da Tom Brady predvodi taj tim ima neprocjenjivu vrijednost. Njegovo iskustvo, liderske kvalitete i globalna prepoznatljivost bili bi ogroman poticaj ne samo za američku reprezentaciju, već i za promociju flag footballa kao novog olimpijskog sporta. Njegov bi nastup privukao pažnju milijuna gledatelja diljem svijeta koji inače ne prate američki nogomet, slično kao što je "Dream Team" s Michaelom Jordanom 1992. godine popularizirao košarku na globalnoj razini.