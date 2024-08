Eriksson se prije tri dana oprostio od svih: 'Ovo je bila bajka. Tu bacite moj pepeo'

Prije tri dana bila je premijera dokumentarca o posljednjim mjesecima njegova života, a na kraju su prikazali oproštajnu poruku koju uspio izustiti u posljednjim danima života. I koja slama srce.

- Ovo mjesto djeluje tako umirujuće, ispod planine je na kojoj je moj otac odrastao. Ispred je Sunne, gdje sam rođen, i Thornsb, gdje sam odrastao. Uvijek sam mislio kako je ovo jezero krasno mjesto za spavati, tu se osjećam kao kod kuće. U njega se može baciti pepeo - rekao je legendarni švedski trener Sven Göran Eriksson.

Foto: Goal

Bio je teško bolestan, godinu dana borio se s rakom gušterače, ali nažalost bolest je bila jača. Eriksson je preminuo u ponedjeljak u 78. godini života. Ostavio je ogroman trag u nogometnom svijetu, vodio je Lazio, Romu, Manchester City i čak pet godina sjedio je na klupi engleske nogometne reprezentacije.

- Ovo je jako tužan dan. Eriksson je stvorio posebne uspomene za sve engleske navijače, nitko nikad neće zaboraviti pobjedu 5:1 u Münchenu protiv Njemačke pod Svenovim vodstvom. On će s pravom biti prepoznat i zauvijek zapamćen po svom značajnom radu s engleskom reprezentacijom i širem doprinosu nogometu - rekao je prvi čovjek Engleskog nogometnog saveza Mark Bullingham.

Foto: Alex Morton/REUTERS

Poruke sućuti njegovoj obitelji uputili su svi njegovi bivši klubovi, ali i one koje nije vodio. Toliko je velik u nogometnom svijetu bio legendarni Šveđanin. Živio je turbulentan život, ali ga je proživio onako kako je htio. I za kraj je poslao poruku svima.

- Nije bio život, nego bajka. Bio je predivan, a na kraju sam morao platiti. Svi se bojimo smrti, ali to je dio života, morate to naučiti prihvatiti. Nadam se da će ljudi reći da sam dobar čovjek, ali to neće govoriti svi. Nadam se da ćete me pamtiti kao pozitivnog tipa koji se trudio dati sve od sebe. Ne žalite, smijte se, hvala vam na svemu. Treneri, igrači, navijači, bilo je fantastično, pazite na sebe i na svoj život. Živite ga! Zbogom