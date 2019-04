Legendarni Veldin Karić: U 46. možda opet zaigram u 1. HNL

U 46. je godini, svaki dan ide u teretanu, a za Varteks je zabio 16 golova i vodi ga prema trećoj ligi. Veldin Karić istinska je legenda.

- Sam sebe sam iznenadio. Momčad je odlična i bez njih ne bi bilo mojih golova - kaže kroz smijeh Karić, koji s četvrtoligašem trenira dva puta na tjedan, no svakodnevno je u teretani.

- Svaki dan sam u Fitness centru Kinezis. Radim po posebnom programu, njima dugujem ovu dugovječnost.

Karinho s devet života zabijao je i Schmeichelu

U HNL-u ima 199 nastupa te mu jedan nedostaje do jubilarnog 200-tog.

- Možda se registriram za hrvatskog prvoligaša, uđem nakratko samo da upišem 200-ti nastup - smije se legendarni Karinho, kojega život nije mazio. U vrijeme kada je Sarajevo bilo pod opsadom, nogometaš je odveden na strijeljanje. Spasio ga je trener Nenad Starovlah.

- U Sarajevu su mi upali u stan i odveli me na Pale, gdje mi stavili lisice i maltretirali me, htjeli su me streljati. Za to je, srećom, doznao Nenad Starovlah, moj bivši trener iz Željezničara, koji je otišao za u Vojvodinu. Organizirao je helikopter za ranjenike i prebacio me u Beograd, pa potom u Novi Sad. Sve mi je u životu u znaku broja devet. Imam devet života, broj devet na leđima pa i 199 nastupa u HNL-u, ispričao je Karić.

S četvrtoligašom Varteksom, kojeg su 2011. osnovali White Stonesi, bori se za naslov u 4. HNL. Trenutačno su drugoplasirani s istim brojem bodova kao i vodeći Polet.

- Cilj je naslov. Vjerujem da ćemo ostvariti jer imamo sjajnu sinergiju navijača, igrača, trenera i uprave.

Ćiri se nije sviđala frizura, ali ženi njegovoj jest, pa je preživjela

U karijeri ima puno velikih utakmica.

- Tri utakmice u karijeri su mi se urezale u pamćenje. Prva je utakmice u Birminghamu kod Aston Ville, u 1. kolu Kupa UEFA, gdje sam u pobjedi Varteksa 3-2 gol zabio velikom Peteru Schmeichelu. Druga utakmica je debi u Dinamu u kojem sam zabio gol Hajduku u 3-0 pobjedi, a treća utakmica je derbi između Torina i Juventusa. U Torinu sam igrao s Ruggierom Rizzitellije, kako je to bio moćan igrač, najmoćniji s kojim sam igrao u karijeri - rekao je legendarni Karić.

On je za Hrvatsku igrao kod Mirka Jozića i Otta Barića. Sakupio je tri nastupa.

- Jozić je bio mnogo ozbiljniji, dok je Barić bio puno opušteniji, rekao je Karić, a onda otkrio anegdotu s legendarnim Ćirom.

- Upoznao me sa svojom suprugom i pita je: ‘Je l’ tako da se mora ošišati, frizura mu je užasna?’ A ona kaže: ‘Ne, baš mu lijepo stoji.’ Ćiri nije bilo drago, ali frizura je preživjela.

Umjesto Inzaghija

Karić je 1996. igrao toliko dobro da je Torino birao između njega i Pippa Inzaghija. Izabrali su - Karića!

S Lukom sam igrao u Dinamu, on je jako dobar dečko. Došao je u Dinamo kao mlad, bio je rezerva mojem bratiću Edinu, ali odmah se vidjelo kakav je veliki potencijal. Imao je brzu promjenu pravca, davao je dobre lopte, volio je trenirati i igrati, kaže Karić.

