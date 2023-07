Legendarnog borca svi su se bojali, a sad je neprepoznatljiv

Izgledao je zastrašujuće. Kada bi se pojavio u oktogonu sa 112 kg mišića, nikome nije bilo svejedno, tko god se nalazio na drugoj strani. S dinamitima u rukama razbijao je protivnike, unosio strah i trepet u najjačoj MMA organizaciji na svijetu i po mnogima, nepravedno je zakinut. Samo jednom se borio za pojas.

POGLEDAJTE VIDEO: Overeem za 24sata

Alistair Overeem (43) je prije dvije godine završio karijeru u UFC-u pa se vratio u kikboks, tamo gdje je sve i počelo. Glory je pripremao spektakl, borbu za pojas protiv Rica Verhoevena, na kraju je Overeem morao odustati zbog ozljede, ali u listopadu prošle godine je u sudaru titana pobijedio legendarnog Badr Harija. Sljedeći korak trebala je biti borba protiv Verhoevena, ali Glory ga je suspendirao nakon što je pao na doping testu pa je samim time poništena i pobjeda protiv Badr Harija.

Nakon što su ga suspendirali na godinu dana, Overeem je završio karijeru i napravio zaokret u životu. Postao je vegetarijanac i danas je neprepoznatljiv. Vidno je smršavio i izgubio desetak kilograma.

- Sve sam podredio svom zdravlju. To je moje novo poglavlje – promocija zdravijeg života. Postao sam vegetarijanac. Nemam više želju jesti meso, to nije dobro i loše utječe na organizam. Više ga neću jesti. A to se savršeno veže s mojom sljedećom odlukom – prestajem se boriti. Jednostavno to više nije moja stvar. Bilo je tako 25 godina, zar ne? Sada ćemo raditi ostale kul stvari - rekao je Overeem.

Bio je zvijezda Pridea, Dreama, Strikeforcea, K1, gdje je osvajao naslove, ali za mnoge, potpuno nepravedno, za UFC pojas se borio samo jednom. Bilo je to 2016. godine kada je izgubio od Stipe Miočića i poslije toga nikada nije dobio priliku.

Overeem je bio jedan od onih boraca koji je hrvatskim navijačima posebno prirastao srcu. Nekoliko puta posjetio je Hrvatsku, navijao za 'vatrene' na Svjetskom prvenstvu, a tijekom posjeta Splitu bio je i na grobu legendarnog Branka Cikatića.