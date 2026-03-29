RUMUNJSKI IZBORNIK

Legendarnom treneru je pozlilo!

Piše Ivan Kužela,
Foto: BOGDAN BUDA/REUTERS

Legendarni trener Mircea Lucescu doživio je srčani udar na tehničkom sastanku rumunjske reprezentacije. Brza reakcija medicinske ekipe spasila je slavnog izbornika koji je sada stabilno i u bolnici se oporavlja

Legendarni trener i izbornik Rumunjske Mircea Lucescu (80) doživio je srčani udar. Na zadnjem tehničkom sastanku rumunjske reprezentacije slavnom treneru je pozlilo. Brza intervencija medicinskog tima omogućila je stabilizaciju njegovog stanja. Izbornik je prevezen u bolnicu kako bi se naknadno napravile dodatne pretrage i pratilo njegovo stanje. 

- Tijekom tehničkog sastanka koji je prethodio posljednjem treningu prije odlaska u Slovačku, izborniku Mircei Lucescuu je pozlilo. Prve mjere pomoći odmah su poduzeli članovi medicinskog osoblja reprezentacije, koji su mu na licu mjesta pružili prvu pomoć. Nakon poziva hitnoj službi 112, dvije ekipe hitne službe uputile su se u bazu za trening. Brza intervencija medicinskog osoblja omogućila je brzu stabilizaciju njegovog stanja. Izbornik je trenutačno stabilno i nove detalje objavit ćemo uskoro, stoji u službenom priopćenju Rumunjskog nogometnog saveza.

Lucescu je od 1978. u trenerskom poslu. Vodio je redom Corvinul, Dinamo Bukurešt, Pisu, Bresciju, Reggianu, Rapid Bukurešt, Inter, Galatasaray, Besiktas, Šahtar, Zenit, Tursku, Dinamo Kijev te u dva navrata Rumunjsku, s time da mu je ovo drugi mandat koji traje od 2024. godine. Na klupi rumunjske reprzeentacije vodio je 66 utakmica, a najveće uspjehe ostvario je vodeći ukrajinski Šahtar. 

Kao nogometaš igrao je na poziciji desnog krila, ali nikad nije išao van Rumunjske. Nastupao je za Dinamo i Politechnicu Bukurešt te Corvinul. Za rumunjsku reprezentaciju odigrao je 65 utakmica i zabio 10 golova. 

