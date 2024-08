Legende Hajduka: 'Da su čelnici kluba objavili što su potpisali s Perišićem, ne bi ni bilo cirkusa'

Od "Ivane, vrime je..." do "Ivane, izdajico..." u samo šest mjeseci... Ne stišavaju se burne reakcije razočaranih navijača Hajduka nakon neslavnog odlaska Ivana Perišića s Poljuda. Navijači uništavaju njegove dresove, upućuju mu uvrede i prijetnje putem društvenih mreža... A da je cijela priča završila neslavno i po Ivana i po Hajduk slažu se i legende i igrači Hajduka svih generacija. I redom ističu kako je za cirkus koji je nastao krivnja isključivo na onima koji nisu u startu jasno kazali da se Ivan vraća samo do ljeta.

- Ugovor je ugovor, ono što piše u ugovoru je svetinja. Što su bivši predsjednik Lukša Jakobušić i sportski direktor Mindaugas Nikoličius dogovorili i potpisali s Ivanom Perišićem mi ne znamo, i bilo bi logično da se i oni očituju o tome. Nije fer da se razapinje Ivana ako je dogovoreno da će ostati samo do ljeta, to je trebalo transparentno reći da se ne bi dogodilo ovo čemu svjedočimo zadnjih nekoliko dana – kaže Zoran Vulić i dodaje kako u ovoj priči nema nevinih:

- Nije fer prema treneru Gennaru Gattusu da mora koristiti igrača koji mu je jasno rekao da odlazi, ali nije fer ni njegovo iznošenje klupskih stvari javno, na press konferenciji. Razgovor između njega i igrača mora biti povjerljiv poput odnosa liječnika i pacijenta. Na koncu je ovo ispalo loše po sve, kako za Ivana koji je postao najveći negativac u klupskoj povijesti, tako i za Hajduk...

Slično razmišlja i Vulićev suigrač Zlatko Vujović:

- Imam dojam da se zna sve osim istine, a svi su skloni osuđivati. Na koncu će ispasti sve po Perišiću, a nitko ne zna što je on stvarno dogovorio i što stoji u ugovoru. A to je ključno. Ako je Perišić dogovorio ostanak samo do ljeta, ili ako je dogovorio da će ostati pomoći u Europi, onda je to trebalo otvoreno kazati navijačima i ne dovoditi ih u zabludu, da vjeruju kako se Ivan vratio završiti karijeru na Poljudu. Ovako ispada da se Ivan vratio s figom u džepu, samo da bi se oporavio i zaigrao na Euru... Dok ne znam cijelu istinu ne mogu i ne želim suditi, ali pitanje je hoćemo li ikad saznati što je u ovoj priči istina, što je u stvari dogovoreno.

Iskusni Dražen Mužinić kaže nam da je razočaran raspletom koji je ostavio ružnu sliku.

- Odlična ideja i dobro zamišljen posao na koncu je loše završio za sve, kako za Ivana, tako i za klub u cijelosti. A da su bili iskreni i korektni ne bi navijače doveli u zabludu i ne bi se sve završilo ovako loše. Po meni su čelni ljudi kluba trebali ranije izaći s detaljima dogovora vani, a ne da to napravi trener na press konferenciji nakon utakmice. Nije u redu da on to iznosi jer će po meni izgubiti povjerenje igrača – kaže nam Mužinić i dodaje:

- Trener je imao informaciju da Ivan želi otići i njegovo je pravo da ga ne koristi jer zna da na njega ubuduće neće moći računati. Ako Ivanu to ne odgovara i ako se bunio, to su morali riješiti čelni ljudi kluba. Kod nas se pumpa atmosfera i dovodi navijače u zabunu, a na koncu ispaštaju igrači i klub. Da su bili korektni i jasno u startu rekli da Ivan dolazi odigrati polusezonu te da će se nakon toga odlučiti što dalje, ne bi bilo cijelog ovog cirkusa. Ovo je jako loše po klub, ljudi moji pa ne radi se o razlazu s nekim pionirom, nego s igračem koji je poznat u cijelom svijetu, ovo je jako loša slika koja je otišla u svijet. To se uz velikom klubu ne smije događati, a Hajduk je veliki klub, i iznad svih pojedinca...

Vladimir Balić tvrdi da su svi u klubu znali da se Perišić vraća kako bi se oporavio i pripremio za Euro te da bi se upisao u povijest Hajduka nakon osvojenog naslova. A kako se to nije dogodilo, sve je krenulo krivo...

- Svi su se ukrcali u PR vlak oko Perišića a sada ispada da nitko u njemu nije bio. Svima je bilo u interesu da se Ivan vrati, i njemu samome da se oporavi, i ljudima u klubu da se mogli pohvaliti velikim poslom, na koncu i navijačima koji su ga dugo čekali i na koncu dočekali. Ivan je predstavljen kao heroj koji je trebao pomoći klubu u osvajanju naslova, a kad njegove igre i rezultati momčadi nisu bile u skladu s očekivanjima, postao je problem, širila se nervoza...

- Ključ svega je ugovor, ono što piše na papiru. Ako je dogovoreno da Ivan ostaje samo do ljeta i pokušaja plasmana u Europu, i ako je on Gattusu jasno rekao da želi otići, tko treneru može zamjeriti što mu nije davao veći minutažu? A s druge strane, tko može zamjeriti Ivanu što želi otići ako je to prije šest mjeseci dogovorio, i što je nervozan zbog klupe... Ja bih rekao da ovdje nema krivaca, nego samo šteta, i to isključivo zbog netransparentnog odnosa kluba prema navijačima...