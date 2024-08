Perišić se sukobio i s Kloppom: 'Kukanju je mjesto u vrtiću. Ako ne igraš, onda trebaš zašutjeti!'

Ivan Perišić (35) već nekoliko dana tema je broj jedan u domaćem nogometu. Sve je počelo kada ga je Gennaro Gattuso uklonio iz momčadi, a potom na konferenciji za medije objasnio razloge svog poteza.

- Prije dvadeset dana razgovarao sam s Perišićem. Rekao mi je da želi otići. Dao sam mu priliku da igra po dvadeset do dvadeset pet minuta. Ne smijemo zaključivati na temelju rekla-kazala priča. Ako igrač želi otići, to može dovesti do pogrešnih razmišljanja i komplikacija unutar svlačionice - izjavio je Gattuso.

Sportski direktor Hajduka Nikola Kalinić nedugo nakon toga potvrdio je da Perišić više neće igrati za splitsku momčad, a sam igrač objasnio je svoju stranu priče. Takva situacija izazvala je bijes navijača "bijelih", koji smatraju da ih je igrač, kojeg su godinama pozivali da se vrati u Hajduk, nakon svega izdao.

Zanimljivo je da je Perišić u karijeri već prošao sličnu situaciju. Prije dvanaest godina, tada mladi krilni napadač, imao je priliku raditi s Jürgenom Kloppom. Vjerojatno ni jedan ni drugi u tom trenutku nisu mogli zamisliti što će sve postići u svojim karijerama, ali zajedno nisu mogli funkcionirati.

Njemački stručnjak vidio je u Perišiću potencijal i doveo ga iz Club Bruggea u Dortmund za pet milijuna eura. Pod njegovim vodstvom Hrvat je u 41 nastupu zabio devet golova i ostvario šest asistencija, a osvojio je i dvostruku krunu. No, Perišić je u samo jedanaest utakmica započeo od prve minute, što je kod njega izazvalo nezadovoljstvo.

- Ne mogu biti zadovoljan svojom situacijom u klubu. Ne igram puno, kao ni prošle sezone. Statistika jasno pokazuje da kada igram - zabijam. Ali kad ne zabijem u utakmici, nisam opcija za sljedeće dvije ili tri utakmice. Nemam nikakav odnos s trenerom… Atmosfera u momčadi je savršena, ali kao da ima nešto protiv mene. Ima tri do četiri igrača s kojima razgovara, dijeli svoje mišljenje i razmišljanja. Mi ostali smo profesionalci, radimo svoj posao - rekao je tada Perišić i time razbjesnio Kloppa.

Njegov tadašnji menadžer Tonči Marić dolio je ulje na vatru.

- Želim sjesti s Kloppom u skoroj budućnosti. Ivan želi odmah napustiti Borussiju. Voli klub i navijače, ali kad ne igra, nije zadovoljan. O tome moramo razgovarati.

Takvi medijski istupi nisu se svidjeli predsjedniku kluba, sportskom direktoru, a ponajmanje Kloppu.

- Znam da Perišić nije sretan, čudno bi bilo da jest. To nije prvi put da se to događa. Ali tajming izjave nije u redu. Ako misli da takvim izjavama može stvarati pritisak, vara se. To je besmislica. Jedan moj stari suigrač jednom je rekao: 'Nitko nikada nije ušao u momčad razgovorom' - izjavio je Klopp.

- Profesionalni nogometaš je nesretan kad ne igra. Ali ako nakon toga zašuti, dobre su šanse da će biti bolje. Javnom kukanju je mjesto u vrtiću, a ne u svijetu odraslih. Ako ne igra, nogometni profesionalac treba zašutjeti, potruditi se i natjerati trenera da ga odabere, a ne prigovarati novinarima. Ako tada šuti, bolje mu je na kraju. Prigovarati u javnosti je djetinjasto - dodao je Nijemac.

Nedugo nakon tih izjava, Perišić je prešao u Wolfsburg, gdje je uspješno nastavio karijeru. Ovaj slučaj iz prošlosti neodoljivo podsjeća na ono što se Perišiću dogodilo u Hajduku. Nakon oporavka od ozljede, Ivan nije igrao onoliko koliko priliči igraču njegova kalibra, pa je zatražio odlazak. Takav potez nije sjeo navijačima koji su ga vidjeli kao dijete kluba koje će ostvariti san navijača i osvojiti prvenstvo s Hajdukom. Sada je potpuno jasno da se tako nešto ipak neće dogoditi.